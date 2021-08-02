«Деметра-Холдинг» (объединяет зерновые активы ВТБ) консолидирует 100% ГК «РТК», в которую входят крупнейшие железнодорожные операторы РФ на рынке перевозок зерна («Русагротранс») и леса («Транслес»), пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя совета директоров «Деметра-Холдинга» Виталия Сергейчука.

«Мы приняли корпоративное решение по исполнению опциона и консолидации оставшегося пакета в РТК. Мы находимся на стадии реализации сделки, которую планируем закрыть до конца лета. Для нас это ключевой актив, мы верим в развитие и РТК, и его ключевой компании «Русагротранс» и продолжим вкладывать в развитие этой компании», — сказал он.

Сергейчук пояснил, что по ожиданиям «Деметры» на горизонте пяти — десяти лет прирост урожая зерновых составит 25—30 млн тонн, в основном в ЦФО, Поволжье и Сибири, и большая часть этого объема будет направлена на экспорт. Председатель совета директоров добавил, что компания намерена развивать маршрутизацию железнодорожных поставок зерновых: в прошлом сезоне объем маршрутных отправок с 257 тыс. тонн увеличился до 1,1 млн тонн, но это все еще меньше 10% экспортных поставок. К этому компания адаптирует и свою элеваторную программу, уточнил он.

В «Деметре» пояснили, что, «принимая во внимание структуру владения «Деметра-Холдингом», QSR и ГК «РТК», а также особенности заключенных соглашений акционеров как на уровне «Деметра-Холдинга», так и на уровне ГК «РТК», изменения структуры владения соответствующими пакетами не происходит». «Речь идет об изменении уровня контроля со стороны «Деметра-Холдинга» в связи со сделкой по увеличению суммарной доли владения ГК «РТК» до 100%», — добавили там.

Также «Деметра» не намерена менять менеджмент ГК «РТК», «мы договорились с ключевыми руководителями, что они остаются в компании», отметил Сергейчук. При этом пока «Деметра» не обсуждает продажу неаграрных компаний группы «РТК» — «Транслеса» и Грузовой компании (перевозка промгрузов). «Конечно, наши целевые компании — «Русагротранс» и «ЛП Транс», то есть хопперный дивизион в целом, но две другие компании также занимают лидирующие позиции», — пояснил Сергейчук.

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, консолидация ГК «РТК» на «Деметра-Холдинг» может послужить двум целям. Во-первых, это усиление между торговыми и транспортными активами «Деметры», а во-вторых, возможное улучшение за счет прибыльного «Русагротранса» финансовых результатов всего холдинга.