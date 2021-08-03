Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стал лидером рейтинга российских регионов по развитию ипотеки, который опубликовало «РИА Рейтинг». По сравнению с рейтингом 2020 года ХМАО поднялся на две строчки, обойдя Тюменскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

При составлении рейтинга учитывалось количество оформленных за последние 12 месяцев ипотечных кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения. Лучший результат по данному показателю продемонстрировал ХМАО — 44,8 кредита. В 2020 году он занимал третье место с показателем 27,4 кредита. На втором месте ЯМАО — 43,2 кредита. Годом ранее Ямало-Ненецкий АО был лидером — 30,2 кредита. На третьем месте — Тюменская область, где на тысячу человек приходится 42,2 кредита. В 2020 году этот регион занимал вторую строчку рейтинга с показателем 27,6 кредита.

Москва расположилась на 73-м месте обновленного рейтинга: за рассматриваемый период в столице было оформлено 19,6 ипотечного кредита на тысячу жителей. Результат Санкт-Петербурга — 31 кредит и 23-е место.

Замыкают рейтинг Республика Крым (8,8 кредита), Республика Дагестан (6,2 кредита) и Республика Ингушетия (5,3 кредита). Всего в список включены показатели по 85 регионам.

Средний показатель по Российской Федерации — 26,9 кредита на тысячу человек.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

При этом по показателю средней суммы одного ипотечного кредита с большим отрывом от остальных субъектов Федерации лидирует Москва — 6,12 млн рублей. 4,19 млн рублей составляет средняя сумма кредита в Московской области, а 4,13 млн рублей — в Сахалинской области. Самые небольшие по объемам ипотечные кредиты выплачивают жители Чеченской Республики — 970 тыс. рублей, Ингушетии — 1,02 млн рублей, Курганской области — 1,8 млн рублей.

В комментарии к рейтингу указано, что за последний год на рынке ипотеки наблюдается сильный рост, а в пяти регионах рост числа кредитов на приобретение жилья превысил 100%. Всего в России за январь — май 2021 года было выдано 759 тыс. ипотечных кредитов. В денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев текущего года составил 2,15 трлн рублей против 1,27 трлн рублей за аналогичный период 2020 года. Таким образом, прирост рынка ипотеки в денежном выражении превысил 70%.

Данил КЛЯХИН