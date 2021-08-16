Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило московскому Денизбанку кредитный рейтинг на уровне «А-(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Кредитный рейтинг АО «Денизбанк Москва» обусловлен достаточно высокой оценкой собственной кредитоспособности ввиду адекватной оценки бизнес-профиля, сильной достаточности капитала, удовлетворительного риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности», — поясняется в сообщении агентства.

АКРА напоминает, что Денизбанк с единственным офисом в Москве полностью принадлежит турецкому Denizbank A. S., который в настоящий момент является частью группы Emirates NBD Bank PJSC, находящейся под контролем правительства Дубая. Основное направление деятельности Денизбанка — комплексное обслуживание компаний, занимающихся экспортно-импортными операциями между Россией и Турцией, и турецких структур, ведущих деятельность в России и зачастую являющихся клиентами Denizbank Financial Services Group.

Адекватный бизнес-профиль обусловлен в первую очередь сильной франшизой Денизбанка в обслуживании на территории России компаний — клиентов группы, отмечается в релизе. Диверсификация операционного дохода ввиду специфики деятельности относительно низкая. Агентство констатирует положительную динамику позиции банка по величине собственного капитала, что оказывает позитивное влияние на оценку бизнес-профиля. Система корпоративного управления и стратегического планирования оценивается как адекватная с учетом многолетнего опыта успешной работы топ-менеджеров как в банке, так и в группе, а также с учетом того факта, что материнский Denizbank A. S. осуществляет значительный регулярный контроль за деятельностью Денизбанка.

Значительный буфер абсорбции убытков подтверждается высоким уровнем достаточности основного капитала по регулятивным стандартам (норматив Н1.2 находился на уровне 19,2% на 1 июля 2021 года). Высокий коэффициент усредненной генерации капитала обусловлен стабильной прибыльностью деятельности банка и отсутствием дивидендных выплат. Высокая оценка операционной эффективности основана на усредненных за последние три года значениях отношения операционных расходов к операционным доходам (23,6%), а также чистой процентной маржи (около 6%).

Удовлетворительная оценка риск-профиля Денизбанка обусловлена приемлемым уровнем потенциально проблемной, по мнению АКРА, задолженности в кредитном портфеле (8,4%; просрочка сроком свыше 90 дней отсутствует) и умеренной долей в нем кредитов компаниям высокорискованных отраслей. Вместе с тем концентрация на десяти крупнейших группах клиентов крайне высокая — 79% портфеля, что в некоторой степени нивелируется наличием поручительства со стороны материнского Denizbank A. S. по ряду выданных кредитов.

Адекватная позиция по фондированию и ликвидности обусловлена достаточно высокой способностью Денизбанка исполнять обязательства на горизонте 90 дней с учетом наличия профицита краткосрочной ликвидности в базовом сценарии и незначительного дефицита — в стрессовом, а также с учетом возможности мгновенного привлечения средств в рамках сделок РЕПО. Крупных оттоков средств на горизонте 12 месяцев не ожидается.



Ресурсная база подвержена волатильности ввиду повышенной концентрации на крупнейших кредиторах. Вместе с тем основу фондирования банка составляют средства, привлекаемые от материнского Denizbank A. S. (32,2% обязательств), еще 41% ресурсной базы формируют депозиты юридических лиц.