Риелторы составили рейтинг городов с самой большой долей жилья стоимостью до 500 тыс. рублей, пишут «Известия» . Об этом рассказали участники рынка недвижимости. В топ-5 вошли Омск — его доля от общего числа сделок составляет 32%, Волгоград (23,4%), Челябинск (15%), Новосибирск (12%), Воронеж (5,3%). В Москве и Санкт-Петербурге, а также в их областях показатель составляет 1,1% и 0,5% соответственно, говорится в исследовании федеральной сети «Этажи». В среднем метр вторичного жилья в Челябинске продают за 49,5 тыс. рублей, в Волгограде он стоит 63,3 тыс., в Омске — 63,5 тыс. Схожая ситуация в сегменте новостроек: в Омске средняя цена квадратного метра равна 49,9 тыс. рублей, в Челябинске — 55,1 тыс., в Волгограде — 60,8 тыс. Средняя стоимость квадрата в новостройках России составляет 83,3 тыс. рублей, рассказал ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.

По словам руководителя аналитического центра «Циан» Алексея Попова, самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом. Вторичное жилье устаревает или вовсе находится в практически аварийном состоянии, соответственно, цены на него падают, добавила руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

По данным «Авито Недвижимости», в июле самая низкая средняя стоимость однокомнатных квартир и студий среди российских городов с населением более миллиона человек была зафиксирована в Челябинске. Наиболее доступное жилье — однокомнатные квартиры и студии, рассказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости компании Дмитрий Алексеев. За несколько сотен тысяч рублей есть предложения и в подмосковном Егорьевске, и в поселке Новобурейский Амурской области. В некоторых удаленных населенных пунктах, где спрос на жилье отсутствует в принципе, есть прецеденты продажи квартир и за десятки тысяч рублей, рассказал Попов. Но в новостройке квартиру за 500 тыс. рублей продать нельзя, поскольку стройматериалы, работа и прочее обойдутся как минимум в 40 тыс. рублей за квадрат, добавил он.

Как отметил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, искать экстремально дешевые квартиры нужно вдали от крупных городов, в маленьких населенных пунктах, разных депрессивных местах без инфраструктуры, старых, ветхих домах без ремонта, после пожара, часто покинутых прочими жителями, в деревянных бараках. Такие квартиры могут стоить буквально от 200–300 тыс. рублей. Более-менее пригодные для проживания квартиры продают дороже. Так, в городе Свирске Иркутской области за 420 тыс. рублей можно приобрести квартиру площадью 32 кв. м на втором этаже трехэтажного дома, отметил Луценко. В Соликамске Пермского края за 500 тыс. рублей продается 30-метровая однушка. В городе Великие Луки в доме барачного типа продают квартиру площадью 42 кв. м с туалетом на улице. Кухня и ванная тоже расположена в отдельной пристройке, отопление печное. Цена объекта — 600 тыс. рублей.

Однако, по словам Луценко, стоит помнить, что часто низкие цены назначаются из-за проблем с документами, которые оформлены неправильно, а также из-за незаконных перепланировок и других юридических проблем.