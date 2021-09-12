Аналитики группы компаний «Финам» рекомендуют инвесторам покупать акции нефтепроводной компании «Транснефть», ожидая роста их стоимости на 14,7%. Корпорация значительно улучшила финансовые показатели во II квартале 2021 года, однако последствия сделки ОПЕК+ продолжают оказывать на нее давление. Впрочем, аналитики прогнозируют, что новые договоренности альянса о постепенном увеличении добычи станут важным драйвером роста для ценных бумаг транспортера. Ценные бумаги компании рекомендуется покупать с целевой ценой 192 058 рублей.

«Транснефть» — естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. На данный момент компания перевозит порядка 82% всей нефти и 28% всех нефтепродуктов в России. Ее крупнейшими клиентами являются «Роснефть», «Газпром нефть», Китайская национальная объединенная нефтяная корпорация, «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ».



В исследовании отмечается, что корпорация продемонстрировала сильные финансовые результаты во II квартале 2021 года: выручка в годовом выражении выросла на 20,9% до 276 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль увеличилась на 22,8% до 48,8 млрд рублей, а показатель EBITDA прибавил 6,4%. Свободный денежный поток, который в прошлом году был близок к нулю, достиг 36,3 млрд рублей, чему в том числе способствовали стабильно низкие капитальные затраты.

Восстановление показателей аналитики объясняют ослаблением ограничений ОПЕК+, увеличением объемов добычи нефти, повышением цен на черное золото и ростом стоимости транспортировки. В долгосрочной перспективе эксперты ожидают сохранения благоприятной конъюнктуры: «Мы полагаем, что в ближайшие годы основные финансовые результаты корпорации будут постепенно расти по мере восстановления добычи нефти в России и индексации тарифов по транспортировке».

Как отмечают аналитики, из-за сделки ОПЕК+ в первой половине 2021 года «Транснефть» перевезла на 5,1% меньше нефти, чем в первом полугодии 2020-го. Однако на фоне планов альянса вплоть до декабря ежемесячно увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки объем сдачи нефти грузополучателям может увеличиться, говорится в исследовании: «Менеджмент компании ожидает, что по итогам года объем транспортировки нефти вырастет на 0,6% до 445 млн тонн, а нефтепродуктов — на 1,6% до 38,5 млн тонн».

Эксперты подчеркивают, что одной из сильных сторон «Транснефти» является ее дивидендная политика — являясь государственной, компания обязана выплачивать 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов. По прогнозам аналитиков «Финама», по итогам текущего года дивиденд на привилегированную акцию составит 12 084 рубля с доходностью 7,6%, а к 2023 году доходность вырастет до 9,9%.

Кроме того, привлекательности компании добавляет защитный характер ее бумаг, отмечается в исследовании. «Предсказуемость бизнеса компании, а также низкая зависимость финансовых результатов от большинства макроэкономических факторов позволяют акциям «Транснефти» при коррекциях снижаться слабее рынка», — заключают аналитики.