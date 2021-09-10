Желаемая продолжительность жизни в России в среднем оставляет 87,6 года, при этом большинство граждан (88%) считают долгую и активную жизнь источником счастья. Такие результаты приводятся в исследовании «СберНПФ» по результатам опроса жителей городов с населением более 500 тыс. человек.

В ходе исследования респондентам задавали вопрос о том, какую продолжительность жизни они считают «нормальной» и «достойной». Выяснилось, что запросы россиян выросли по сравнению с летом 2019 года, когда проводилось последнее аналогичное исследование: два года назад средняя желаемая продолжительность жизни составляла 86,7 года, а сейчас — 87,6 года.

Примечательно, что мужчины хотят жить дольше — в среднем до 88,3 года (женщины — 86,9 года). Запрос на долголетие увеличивается с возрастом (40—50-летние россияне собираются дожить до 90,3 года, а 18—30-летние — только до 88,3 года), а также с достатком: представители среднего класса планируют дожить до 91,3 года, а россияне, которые «хорошо питаются, могут приобрести предметы первой необходимости», — до 85,8 года.

Больше всех в стране о долголетии мечтают москвичи. Средняя желаемая продолжительность жизни в столице составляет 91,3 года. За москвичами следуют томичи (90,2 года) и махачкалинцы (90,1 года). В топ-10 российских городов с самой высокой продолжительностью жизни также вошли Санкт-Петербург (90,1 года), Екатеринбург (89,7 года), Пермь (89,7 года), Кемерово (89,6 года), Новосибирск (89,6 года), Иркутск (89,3 года) и Омск (89,1 года). Два года назад в топ-5 регионов по стремлению к долголетию помимо Москвы входили Севастополь, Омск, Оренбург и Санкт-Петербург.

По словам генерального директора «СберНПФ» Александра Зарецкого, россияне понимают, что достижение активного долголетия невозможно без определенных усилий. «Более половины респондентов (64%) считают, что нужно правильно питаться и отказываться от вредных привычек, чтобы жить долго и счастливо. По мнению 59% опрошенных очень важно не терять связи с семьей, друзьями и знакомыми, а 57% заявили о необходимости занятий спортом или фитнесом», — отметил он.

Также исследование показало, что после выхода на пенсию россияне хотели бы иметь средний душевой доход на уровне 56,3 тыс. рублей в месяц. Выше уровень желаемого дохода у москвичей (74,9 тыс. рублей в месяц), петербуржцев (68,3 тыс. рублей), хабаровчан (64,8 тыс. рублей), жителей Казани (64,1 тыс. рублей) и Набережных Челнов (63 тыс. рублей). При этом средний размер самостоятельных накоплений для обеспечения спокойного и счастливого долголетия, по мнению россиян, должен составлять 3,9 млн рублей. Больше хотели бы иметь жители Санкт-Петербурга (6,2 млн рублей), Москвы (5,5 млн), Самары (5,1 млн), Рязани (5 млн) и Ярославля (5 млн).