Московский Кредитный Банк и девелоперская группа «Самолет» представили субсидированную программу «Семейной ипотеки» со ставкой 1% годовых на весь срок действия кредитного договора, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Размер первого взноса составляет 20% от стоимости жилья. Сумма кредита — до 12 млн рублей и выдается на срок до 30 лет. Покупателю доступны к приобретению квартиры в пятнадцати проектах группы «Самолет», расположенных на территории Московского региона, и шесть проектов в Санкт-Петербурге. Оформление полиса комплексного страхования — необходимое условие действия кредитной ставки в 1%.

Новые условия программы «Семейной ипотеки» доступны российским семьям, где с 1 января 2018-го по 31 декабря 2023 года родился первенец или последующие дети, а также семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.