В Москве 20—21 октября состоится XVII Международная риск-конференцияRussia Risk Conference 2021. Это крупнейшее профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные подходы, технологии и инновации в области управления рисками.

Russia Risk Conference — традиционное место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков.

Двухдневная программа конференции представит текущие и предстоящие изменения в области финансового риск-менеджмента и включает самые актуальные темы: обзор развития банковского регулирования за последние десять лет и последние тенденции, сценарии макроэкономического развития и влияние на финансовые институты, тренды в управлении рисками: социализации рисков, эволюция методов и моделей.

В рамках дискуссии директоров по рискам (CRO-панель: стратегическое управление рисками и риск-аппетит) будут высказаны мнения лидеров о ключевых рисках данного периода, в том числе перспективах нефинансовых игроков в кредитном бизнесе, станут обсуждаться изменения бизнес-моделей банков и тренды риск-менеджмента, стратегическое управление рисками и трансформации системы управления рисками в банке, ключевые внешние и внутренние факторы риска, в ходе обсуждения — как разные направления банковского бизнеса отреагировали на текущую экономическую ситуацию, какие продукты стали более востребованными и какие более рискованными.

В программу конференции входят такие темы, как: киберриски и риски информбезопасности, трансформация банковских процессов на основе технологий искусственного интеллекта (Artificial Intelligence), цифровой кредитный мониторинг, коррекция моделей кредитного риска, подходы ModelOps, open-source решения, геоданные, новостной мониторинг, мониторинг по спутниковым снимкам, daily мониторинг работы моделей и модели распознавания документов.

В рамках программы второго дня: требования к системе управления операционным риском в кредитной организации и кибербезопасность, аналитика текущей ситуации на финансовых рынках, риски финансовых рынков и риски ликвидности, серия блицинтервью о комплексном управлении рисками в финансовых сегментах (банковский сектор, страхование, микрофинансирование, НПФ, лизинг, платежные системы). Второй блок блицинтервью: комплексное управление рисками в отраслях.

Сессия «зеленое финансирование» включает темы: ESG-банкинг, интеграция климатических рисков в систему управления рисками, «зеленые» финансовые инструменты, ESG-принципы и ESG-рейтинги.

В программе: Банк России, СберБанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, банк «Открытие», ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, SBI Bank, Московский Кредитный Банк, финансовая группа «БКС», банк «Союз», Азиатско-Тихоокеанский Банк, НПФ «Открытие», «УралСиб Страхование», IDF Eurasia, группа «Интерфакс», НЛМК, «ИнтерРАО».

Ключевые сессии программы:

20 октября:

Сессия № 1. Аналитика, регулирование, тренды;

Сессия № 2. Keynote. CRO-панель: стратегическое управление рисками и риск-аппетит;

Сессия № 3. Кредитные риски;

Сессия № 4. Artificial intelligence — технологии искусственного интеллекта в управлении рисками.

21 октября:

Сессия № 1. Операционные риски и кибербезопасность;

Сессия № 2. Рыночные риски и риски ликвидности;

Сессия № 3. Комплексное управление рисками в финансовых сегментах (ERM);

Сессия № 4. Комплексное управление рисками в отраслях (ERM);

Сессия № 5. «Зеленое финансирование»: ESG-банкинг, риски перехода, финансовые инструменты.

Регистрация участников здесь . Площадка: Москва, Центр международной торговли (ЦМТ), Краснопресненская наб., д. 12. Офисное здание — 2, подъезд 7, конгресс-центр «Ладога».



Организаторы: PRMIA — Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров, Conglomerat — организатор профессиональных форумов в финансовом секторе.