РГС Банк в ближайшее время может быть объединен с материнским «ФК Открытие», пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. По их данным, президент — председатель правления РГС Банка Алексей Токарев обратился к своим сотрудникам с письмом, где говорится, что основная цель новой стратегии группы «Открытие» на 2021—2023 годы — вывести часть ее акций на продажу. Как пишет Токарев, «акционером принято решение провести трансформацию бизнеса и объединить РГС Банк с банком «Открытие». Эту информацию также подтвердили источники на банковском рынке. Официально решение пока не оформлено.

В письме уточняется, что в течение ближайших 1,5—2 месяцев рабочая группа под руководством главы банка «Открытие» Михаила Задорнова сформирует решения по бизнес-функциям и подразделениям поддержки, определит степень и формат централизации, а также пошаговую дорожную карту соответствующих изменений.

По словам старшего директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, наиболее быстрый вариант продажи банка «Открытие» для ЦБ — в виде группы. Банки сильно интегрированы друг с другом, и поэтому объединение выглядит логичным, нет нужды в двух лицензиях и возможна экономия операционных расходов, считает эксперт. Старший директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин отметил, что сделка может быть выгодной за счет существенной экономии на расходах на содержание и более компактного маркетингового бюджета объединенного банка.

По словам источника на банковском рынке, объединением должен будет заниматься зампред правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Левин. Также собеседник издания предположил, что в случае ухода в Почта Банк члена правления банка «ФК Открытие» Александра Пахомова его место может занять Токарев.