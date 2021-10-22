Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Таврический» ввел новый вклад «Выгодный». Депозит открывается в сумме от 1,3 млн рублей на 367 дней. Процентная ставка составляет 8,01% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.

ВТБ увеличил ставку по вкладу «История успеха». При открытии депозита в системе «ВТБ Онлайн» или в устройствах самообслуживания она составит до 7% годовых с учетом капитализации процентов. Получить максимальную доходность по депозиту вкладчики могут, разместив новые для банка средства не позднее 31 декабря 2021 года и воспользовавшись акцией «Время — деньги». При этом вклад не должен быть закрыт досрочно до 31 марта следующего года. Клиенты получат вознаграждение на новые денежные средства в размере 0,5% годовых с 16 по 30 апреля 2022 года. Увеличить доходность по вкладу еще на 1 п. п. до 8,5% годовых можно за счет подключения опции «Сбережения» при тратах от 10 тыс. рублей в месяц по «Мультикарте» ВТБ.



Почта Банк увеличил ставки по вкладам на 0,25 процентного пункта. Теперь максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 7,25% годовых. А самую высокую ставку — 8% годовых — можно получить по комбинированному вкладу «Умный доход», который сочетает преимущества традиционного вклада и инвестиционного страхования жизни. Она складывается из базовой ставки 5,25% и надбавки за оформление ИСЖ в размере 2,75%.



Московский Индустриальный Банк ввел новый вклад «Выгодный старт». Депозит открывается на сумму от 10 тыс. рублей сроком 250 дней. Доход начисляется по трем процентным периодам со ставкой за первые 50 дней 8%, за период с 51-го по 100-й день — 7%, со 101-го дня до конца срока — 5% годовых. Эффективная ставка — 6% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение 50 дней с момента оформления вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.

Газэнергобанк повысил процентные ставки во всей линейке вкладов. Обновленная процентная ставка по депозиту «Обыкновенное чудо!!» составляет до 7,5%. По депозиту «Исполнение желаний+» можно получить до 7,3% годовых. Открыв депозит «Активный счет!», клиент банка получит до 6% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Счастливая монета!!!» составляет до 7,2% годовых при его открытии в ДБО «ГЭБ Онлайн». Оформить вклад «Исполнение желаний» клиенты Газэнергобанка могут с повышенной ставкой до 7,1% годовых. Ставка по вкладу «Пенсионный!!» повышена до 5,5% годовых при сроке до 1 080 дней.



Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Приморье» увеличил процентные ставки по вкладам в рублях «Максимальный», «Мультивалютный+», «Управляемый» и «Приморский». Повышение составило до 0,85 п. п. в зависимости от вида вклада и сроков размещения. Вклад «Максимальный» можно оформить на срок от 31 дня (со ставкой от 6% годовых при открытии в офисе, от 6,25% — через мобильный банк); наибольшая ставка по нему достигает 7% годовых при размещении средств в рублях на срок от 731 дня. Ставки по вкладу «Мультивалютный+» в рублях также выросли и теперь составляют 6,2% и 6,5% годовых при размещении на сроки 181 и 385 дней соответственно. Доходность вклада «Управляемый» при его оформлении через мобильный банк и размещении средств на 385 дней составит 6,25% годовых. До 31 декабря 2021 года продлен прием средств во вклад «Приморский», доступный для открытия за пределами домашнего региона банка. Ставка по этому депозиту также выросла и составляет 6,9% для срока 181 день и 7,1% для срока 385 дней.



Московский Кредитный Банк повысил доходность накопительного счета для премиальных клиентов. Теперь максимальный доход на остаток по счету составляет 7,5% годовых, сообщили в МКБ. Улучшенные условия по накопительному счету действуют в случае размещения клиентом до 750 тыс. рублей и ежемесячных трат по картам банка на сумму от 20 тыс. рублей. При отсутствии трансакций по картам будет действовать ставка 5,5% годовых вне зависимости от суммы размещенных средств. Зачисление процентов на счет происходит в последний календарный день месяца исходя из ежедневного остатка на начало дня.

Банк «Ренессанс Кредит» изменил название вклада «Накопительный» на «Пополняемый». Все остальные условия по вкладу остаются неизменными. Вносить изменения в действующие договоры не требуется. Максимальная доходность по вкладу «Пополняемый» составляет 6,5% годовых при открытии через интернет- или мобильный банк на срок 367 дней.



Банк ДОМ.РФ улучшил условия розничных депозитов. Максимальное повышение доходности заявлено по вкладу «Доступный» с возможностью пополнения счета и снятия средств: на 1,5 п. п. до 6,05% увеличена ставка при оформлении вклада на три месяца. Сумма вклада — от 30 тыс. рублей.