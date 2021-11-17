ВТБ с 17 ноября повысил процентные ставки по вкладам для розничных клиентов. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, рост составляет до 1,25 процентного пункта, а максимальная доходность по отдельным продуктам достигнет 9% годовых с учетом опции «Сбережения».

По долгосрочному депозиту «История успеха» (548 дней) ставка увеличена до 7,5% годовых с учетом капитализации процентов, если клиент откроет его через «ВТБ Онлайн» или устройство самообслуживания. При размещении средств в отделении банка ставка составит 7,3% годовых. Кроме того, по вкладу до 31 декабря действует акция «Время — деньги», которая при размещении в банке новых денежных средств позволяет клиентам повысить доходность по депозиту еще на 0,5 п. п. — до 8% и 7,8% годовых соответственно. При подключении к «Мультикарте» опции «Сбережения» ставка по всем вкладам повышается на 1 п. п. — таким образом, клиенты могут разместить средства на депозите с доходностью до 9% годовых.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Базовая ставка по промовкладу «Новое время» повышена до 6,5% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов — предложение актуально при открытии депозита в «ВТБ Онлайн» или в устройствах самообслуживания, при открытии в офисах ставка составит 6,3% годовых. С учетом акции «Время — деньги», действующей до 31 декабря, при размещении в банке новых денежных средств доход по депозиту возрастет на 1 п. п. — до 7,5% и 7,3% соответственно. Срок размещения во вклад «Новое время» составляет 181 день.

Специальный депозит, предназначенный для старшего поколения, — вклад «Ваш пенсионный» — позволит получить доходность от 6,5% годовых с учетом капитализации процентов. Его можно открыть в «ВТБ Онлайн», устройствах самообслуживания или непосредственно в отделениях банка. Средства размещаются на два года (730 дней), при этом вкладчику доступны снятие и пополнение средств без потери процентов. Минимальная сумма депозита — 1 тыс. рублей.