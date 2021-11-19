Московский Кредитный Банк увеличил доходность накопительного счета для новых и действующих розничных клиентов до 7,75% годовых. Об этом в пятницу сообщили в банке.

Как уточняется, такая ставка действует при размещении до 750 тыс. рублей и совершении трансакций по картам МКБ на сумму от 20 тыс. рублей в месяц.

Условия начисления процентов не изменяются. Пополнять счет и снимать средства можно без потери процентов в любой момент по желанию клиента.

Если у пользователя остаток по счету превышает 750 тыс. рублей или отсутствуют трансакции по картам МКБ, по накопительному счету действует минимальная ставка — 5,75%.



Накопительный счет можно открыть как в офисе банка, так и через «МКБ Онлайн». В приложении и интернет-банке клиент может открыть до пяти накопительных счетов и привязать их к определенным целям накопления, например путешествию, покупке нового автомобиля или обновлению гардероба. «Процентная ставка начисляется по суммарному объему средств, хранящихся на всех накопительных счетах клиента», — подчеркивают в МКБ.