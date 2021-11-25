Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Москва-Сити» на уровне «ruВ+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, сообщается на сайте агентства.

Как пояснили в агентстве, рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при низкой рентабельности деятельности, адекватной ликвидной позицией, приемлемым качеством активов и консервативной оценкой корпоративного управления.

В частности, слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ в сочетании с узкой клиентской базой. Деятельность банка характеризуется низкой диверсификацией по сегментам кредитного риска, что обусловлено сохраняющейся высокой долей высоколиквидных вложений с пониженной доходностью. Концентрация активов на крупных кредитных рисках оценивается как приемлемая (отношение крупных кредитных рисков к чистым активам составило 7% на 1 октября 2021 года). Также агентство отмечает фактическое сокращение масштабов кредитного бизнеса банка (объем портфеля юрлиц и индивидуальных предпринимателей за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года снизился на 24%), что в дальнейшем может оказать негативное влияние на его показатели рентабельности и операционной эффективности.

Эксперты пришли к выводу, что банк поддерживает адекватный уровень достаточности капитала. Для банка характерен высокий уровень достаточности капитала (на 1 октября 2021 года Н1.0 равен 78,9%; Н1.2 составляет 59,4%), при этом буфер абсорбции убытков по абсолютному размеру капитала позволяет банку выдержать полное обесценение базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Рентабельность деятельности банка, как и прежде, находится на низком уровне (по РСБУ за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года ROE составила 2,5%, за аналогичный период годом ранее — минус 0,4%).

На кредитный портфель юридических лиц и ИП на 1 октября 2021 года приходится около 21% валовых активов, на розничный кредитный портфель (в основном ипотеку и потребительские ссуды) — около 11% валовых активов. Качество кредитного портфеля оценивается как невысокое (на 1 октября 2021 года в портфеле юрлиц, ИП и физлиц доля ссуд III—V категорий качества составила 96%, против 89% годом ранее; в портфеле ссуд юридических лиц и ИП просроченная задолженность — 0,7%, в портфеле ссуд физлиц — 19,1%; доля пролонгированных ссуд на 1 октября 2021 года — 34%).

Для банка характерен адекватный запас ликвидности, что обусловлено высоким запасом балансовой ликвидности. Структура фондирования банка не характеризуется значительной концентрацией на одном источнике (доля привлеченных средств юридических лиц составила 58% привлеченных средств, физических лиц и ИП — 42%). При этом источником дополнительной ликвидности являются высоколиквидные ценные бумаги, под залог которых возможно привлечение средств в рамках сделок РЕПО.