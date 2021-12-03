ЦБ аннулировал лицензию «КьюБиЭф Управления активами», продлил временную администрацию в ИК «КьюБиЭф»

Банк России принял решение аннулировать лицензию ООО «КьюБиЭф Управление активами» от 7 февраля 2014-го на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. О решении от 16 декабря 2021 года сообщается на сайте регулятора.

В сообщении поясняется, что компания прекратила руководство текущей деятельностью и неоднократно в течение года нарушала требования к деятельности (проведению операций). В управляющую компанию назначена временная администрация.

Кроме того, Центробанк 16 декабря принял решение продлить срок деятельности временной администрации ООО «Инвестиционная компания «КьюБиЭф», назначенной 21 сентября текущего года, до 19 января 2022-го. Решение принято по ходатайству временной администрации.

Напомним, временная администрация была введена в инвесткомпанию «КьюБиЭф» в сентябре из-за ее неоднократного отказа в удовлетворении требований кредиторов по денежным обязательствам и непредставления регулятору уведомления о наличии соответствующих обстоятельств.

Банк России в июле этого года принял решение аннулировать с 20 января 2022 года выданные ИК «КьюБиЭф» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине неоднократного в течение года нарушения компанией требований законодательства РФ о ценных бумагах. ЦБ пояснял, что компания обязана «прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 19 января 2022 года».

Ранее, в начале июня, Центробанк ввел для ИК «КьюБиЭф» запрет на проведение операций сроком почти на полгода (до 29 ноября 2021 года включительно). Запрет касается заключения новых договоров о брокерском обслуживании, а также принятия и исполнения поручений клиентов — физических лиц на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на внебиржевом рынке. По информации регулятора, основанием для принятия решения стало совершение компанией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов — ее клиентов.



Незадолго до этого стало известно о вскрытии полицией финансовой пирамиды под вывеской инвесткомпании QBF. Газета «Коммерсант» писала, что предполагаемые мошенники переводили получаемые деньги в офшоры, представляя клиентам фальшивые отчеты о том, что их средства вложены в серьезные финансовые портфели. В числе жертв финансовой пирамиды под вывеской QBF газета позже называла балерину Анастасию Волочкову.