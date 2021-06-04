Центробанк ввел для инвестиционной компании «КьюБиЭф» запрет на проведение операций сроком почти на полгода. Соответствующее сообщение опубликовано накануне вечером на сайте регулятора.

«Банк России 3 июня 2021 года принял решение запретить ООО «Инвестиционная компания «КьюБиЭф»… сроком до 29 ноября 2021 года включительно совершение следующих операций: заключение новых договоров о брокерском обслуживании; принятие и исполнение поручений клиентов — физических лиц на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на внебиржевом рынке», — указано в уведомлении.

Как поясняет регулятор, основанием для принятия решения стало совершение компанией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов — ее клиентов.



На днях сообщалось о вскрытии полицией финансовой пирамиды под вывеской инвесткомпании QBF. Газета «Коммерсант» писала, что предполагаемые мошенники переводили получаемые деньги в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели.