Банк России принял решение аннулировать выданные ООО «Инвестиционная компания «КьюБиЭф» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Об этом в четверг сообщается на сайте регулятора.

Как поясняется, основанием для такого решения послужило неоднократное в течение одного года нарушение компанией требований законодательства РФ о ценных бумагах, а именно неисполнение (ненадлежащее исполнение) предписаний Банка России, нарушение требований к деятельности по управлению ценными бумагами, нарушение организации системы управления рисками, нарушение требований к ведению внутреннего учета, нарушение требований к осуществлению депозитарной деятельности.

Действие лицензий прекращается с 20 января 2022 года. Компания обязана «прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 19 января 2022 года», указывает ЦБ.

Банк России запретил ИК «КьюБиЭф» проводить операции Основанием для принятия решения стало совершение компанией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов.

Ранее, в начале июня, Центробанк ввел для ИК «КьюБиЭф» запрет на проведение операций сроком почти на полгода (до 29 ноября 2021 года включительно). Запрет касается заключения новых договоров о брокерском обслуживании, а также принятия и исполнения поручений клиентов — физических лиц на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на внебиржевом рынке. По информации регулятора, основанием для принятия решения стало совершение компанией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов — ее клиентов.



Незадолго до этого стало известно о вскрытии полицией финансовой пирамиды под вывеской инвесткомпании QBF. Газета «Коммерсант» писала, что предполагаемые мошенники переводили получаемые деньги в офшоры, представляя клиентам липовые отчеты о том, что их средства вложены в серьезные финансовые портфели.

СМИ узнали о вскрытии полицией финансовой пирамиды под вывеской инвесткомпании QBF По данным «Коммерсанта», среди официальных потерпевших есть те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200—300 млн рублей, а один и вовсе отдал в «доверительное управление» 1 млрд рублей.

Ася ШАЛИМОВА