Банк России назначил временную администрацию в ООО «Инвестиционная компания «КьюБиЭф» сроком на три месяца с приостановлением полномочий исполнительных органов организации. О решении от 21 сентября 2021 года сообщается на сайте регулятора в среду, 22 сентября.

«Основанием для принятия решения послужил неоднократный отказ в течение месяца в удовлетворении требований кредиторов по денежным обязательствам и непредставление в Банк России уведомления о наличии соответствующих обстоятельств», — поясняется в сообщении.

Руководителем временной администрации утвержден член ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Яков Дронов.

Банк России в июле этого года принял решение аннулировать с 20 января 2022 года выданные ИК «КьюБиЭф» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине неоднократного в течение года нарушения компанией требований законодательства РФ о ценных бумагах. ЦБ пояснял, что компания обязана «прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 19 января 2022 года».

ЦБ принял решение аннулировать лицензии ИК «КьюБиЭф» Банк России принял решение аннулировать выданные ООО «Инвестиционная компания «КьюБиЭф» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Об этом в четверг сообщается на сайте регулятора.

Ранее, в начале июня, Центробанк ввел для ИК «КьюБиЭф» запрет на проведение операций сроком почти на полгода (до 29 ноября 2021 года включительно). Запрет касается заключения новых договоров о брокерском обслуживании, а также принятия и исполнения поручений клиентов — физических лиц на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на внебиржевом рынке. По информации регулятора, основанием для принятия решения стало совершение компанией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов — ее клиентов.



Незадолго до этого стало известно о вскрытии полицией финансовой пирамиды под вывеской инвесткомпании QBF. Газета «Коммерсант» писала, что предполагаемые мошенники переводили получаемые деньги в офшоры, представляя клиентам липовые отчеты о том, что их средства вложены в серьезные финансовые портфели.