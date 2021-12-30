30 декабря. Главное за минуту

🔹 Названы наиболее популярные мошеннические схемы в Новый год — это выманивание данных карты под видом подарков от банков или под предлогом отменить некую подписку, а также фейковые «выгодные инвестиции». Одна из наиболее опасных схем обмана для банковских клиентов в эти дни — реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций.

🔹 ЦБ: российская экономика близка к перегреву из-за ситуации на рынке труда. Скорее всего, экономика показывает рост выше своих потенциальных возможностей, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. По его словам, российская экономика сейчас сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов.

🔹 Заемщики теперь могут отказываться от навязанных платных услуг. Заемщики получают право потребовать вернуть деньги за любые услуги, привязанные к кредитам и займам, в течение 14 календарных дней после оформления договора. Ранее такой период охлаждения действовал только для добровольных страховок.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: устоит ли рубль в 2022 году и будут ли расти акции компаний — жертв пандемии. Рубль — красавчик? Результаты устойчивости национальной валюты в 2021 году удивили инвесторов. Рост индекса Мосбиржи опережает инфляцию. А упавшим акциям круизной компании и производителя медоборудования аналитики пророчат хороший рост. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

🔹 Fingram: подборка фильмов на новогодние каникулы. На этой неделе мы встретим 2022 год, отправимся на новогодние каникулы и наконец-то отдохнем как следует. Представляем вам подборку уютных фильмов про любовь, волшебство, Новый год и Рождество. Некоторые из них — легендарная классика, другие — только собираемся посмотреть.

