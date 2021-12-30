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В ЦБ заявили, что российская экономика близка к перегреву из-за ситуации на рынке труда

30.12.2021 09:02
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ТАСС

Российская экономика близка к состоянию перегрева из-за ситуации на рынке труда и, скорее всего, показывает рост выше своих потенциальных возможностей. Как передает ТАСС, об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью на канале в YouTube.

«Анализ рынка [труда] показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — сказал он.

Тремасов отметил, что российская экономика сейчас сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов. «И, собственно говоря, именно состояние рынка труда является для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала», — пояснил он, подчеркнув, что дальнейшая перспектива для роста экономики будет зависеть от роста ее производительности.

Ранее в материалах департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ отмечалось, что дефицит кадров во многих отраслях российской экономики может привести к возникновению инфляционной спирали «рост цен — рост зарплат — рост цен». При этом эксперты Центробанка отметили, что происходящее замедление роста российской экономики до устойчивых темпов должно снизить давление на рынок труда и обеспечить сбалансированный рост как объемов выпуска продукции, так и вознаграждения за труд.

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