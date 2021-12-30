Инвестдайджест Банки.ру: устоит ли рубль в 2022 году и будут ли расти акции компаний — жертв пандемии

Рубль — красавчик? Результаты устойчивости национальной валюты в 2021 году удивили инвесторов. Рост индекса Мосбиржи опережает инфляцию. А упавшим акциям круизной компании и производителя медоборудования аналитики пророчат хороший рост.

На прошлой неделе в топе идей выделялся холдинг «Система», которому аналитики спрогнозировали удвоение цены.

Валюта

Аналитики Ситибанка подвели итоги года. Индекс доллара DXY (этот индекс отмечает движение доллара по отношению к корзине валют развитых стран) с начала 2021 года на 23 декабря вырос на 6,8%. В основном таких результатов национальная валюта США достигла из-за постепенного ужесточения риторики ФРС (американского центробанка) со второй половины 2021 года. В декабре регулятор объявил о том, что объемы программы по выкупу активов (с помощью которой вливаются деньги в экономику) будут ежемесячно сокращаться на 30 млрд долларов. Ее полное завершение вероятно в марте 2022 года. Ни Европейский центральный банк, ни Банк Японии до повышения ставок не дошли — и евро с иеной, самые мощные конкуренты доллара, слабеют. Аналитики Ситибанка ожидают, что средний курс в марте 2022 года может составить 1,11 евро за доллар и 115 иен за доллар соответственно.

Рубль долго удивлял во втором полугодии, лидируя среди валют развивающихся стран со стабильным ростом по отношению к доллару. По результатам 2021 года курс рубля к доллару изменился мало, а вот евро к рублю упал примерно на 8%. Рубль входит в тройку валют развивающихся стран, которые по итогам года дорожают к доллару (вместе с ним укреплялись китайский юань и тайваньский доллар).

Банк России в течение года семь раз повышал ключевую ставку, она выросла с 4,25% до 8,5%, и это поддержало рубль, напоминают аналитики Ситибанка. В пользу национальной валюты — и рост цен на энергоносители (на нефть марки Brent с начала года ценник вырос на 47%, на природный газ в Европе — на 478%). Среди рисков для российского рубля специалисты Ситибанка называют:

ужесточение монетарной политики ФРС;

замедление в глобальной экономике из-за влияния новых штаммов COVID-19;

рост геополитической напряженности.

В Ситибанке ожидают, что в марте 2022 года за доллар будут давать 73,3 рубля и за евро — 81,1 рубля соответственно. В «Открытии», напротив, считают технической коррекцией недавнюю распродажу рубля и акций российских компаний, которые до этого показывали впечатляющий рост. В конце 2022-го там ждут, что доллар будет стоить 70 рублей при курсе 68,6 рубля в среднем за год.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» полагают, что динамика рубля в начале 2022 года будет во многом определяться геополитикой, а именно исходом встречи Россия — НАТО, запланированной на 12 января.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Русал» (RUAL), 12 месяцев. Целевая цена — 92,6 рубля. Потенциал роста — 35,2% («Фридом Финанс», Александр Осин)

Крупнейший в мире производитель алюминия запустил первую очередь Тайшетского алюминиевого завода, пишет аналитик «Фридом Финанса». По оценкам менеджмента компании, теперь она сможет нарастить выпуск продукции в 2022 году до 4,3 млн т против 3,755 млн т ежегодной выработки в 2019—2020 годах. При этом Александр Осипов счел нужным снизить цену на 10%, поскольку «Русал» не распределяет дивиденды уже в течение трех лет, и пока компания не заявляла о планах по возобновлению выплат (этот факт — самое частое основание для того, чтобы считать «Русал» недружественным к миноритарным акционерам). Но он отмечает, что в условиях улучшения конъюнктуры на рынках сбыта в 2020—2021 годах бумага стабильно демонстрирует защитные свойства, то есть она не следует за падениями рынка.

«Совкомфлот» (FLOT), 12 месяцев. Целевая цена — 92,6 рубля. Потенциал роста — 28% («Финам»)

На цене акций компании позитивно отразятся восстановление в 2022 году нефтяного рынка до докризисного уровня, рост мирового спроса на сжиженный газ и наращивание производственных мощностей по добыче топлива в России, считают аналитики «Финама». Уже этой осенью цены на фрахт танкеров стали расти после продолжительного снижения с середины 2020 года. Финансовые результаты «Совкомфлота» как одного из мировых лидеров по перевозке подобных грузов улучшатся. По прогнозам аналитиков, чистая прибыль «Совкомфлота» в 2022 году увеличится на 73% по отношению к результатам 2021 года. В сумме она составит до 237 млн долларов, а EBITDA (прибыль до выплаты налогов и процентов по кредитам) увеличится на 16%, до 848 млн долларов.

«Детский мир» (DSKY), 12 месяцев. Целевая цена — 160 рублей. Потенциал роста — 27% («ВТБ Капитал»)

Аналитики ВТБ считают, что бумаги «Детского мира» могут показать более быстрое восстановление после коррекции по сравнению с прочим ретейлом благодаря росту продаж игрушек перед Новым годом и сезонной одежды из-за резкого похолодания в России. Идея появилась в «ВТБ Капитале» по результатам общей оценки потенциала роста российского ретейла в 2022 году.

«Яндекс» (YNDX), 12 месяцев. Целевая цена — 6 200 рублей (84 доллара). Потенциал роста — 38,4% (Газпромбанк)

Аналитики Газпромбанка обновили оценку акций «Яндекса». Теперь в нем учтены самые недавние события этой транснациональной компании. Например, объявление о предстоящей продаже некоторых активов и закрытии сделки с Uber, а также корпоративный прогноз. В Газпромбанке ждут роста выручки «Яндекса» и снижения EBITDA и чистой прибыли в связи с ускорением роста и увеличением объема инвестиций в сегменте электронной коммерции. Специалисты Газпромбанка отмечают, что основные направления движения экосистемы «Яндекса» четко определены: главный драйвер — направление электронной коммерции, а в основе финансовой стабильности лежит подразделение онлайн-рекламы. Катализаторами роста компании и стоимости ее акций станет дальнейшее расширение доли рынка электронной коммерции, а также реструктуризация бизнес-подразделений после приобретения долей Uber (бывшем совместном предприятии по сервису заказа такси и фудтеху и в бизнесе по развитию беспилотного транспорта).

«Московская биржа» (MOEX), 12 месяцев. Целевая цена — 195 рублей. Потенциал роста — 33% («Синара»)

«Уникальный игрок финансового сектора с диверсифицированной бизнес-моделью, включающей существенные контрциклические составляющие» — так описывают столичную фондовую площадку в своем обзоре аналитики «Синары». Контрциклическими компонентами, то есть теми, которые начинают больше зарабатывать в момент нарастания кризисов, с повышением процентных ставок, эксперты считают сектора валютного и денежного рынков на бирже. Этот же эффект достигается и благодаря высокой доле процентного дохода (он образуется, например, за счет займов профессиональных участников рынка и работы Национального клирингового центра, принадлежащего бирже) в финансовых результатах Мосбиржи. Финансовой устойчивости бирже добавляет и почти восьмикратный рост количества открытых брокерских счетов с начала 2019 года. Торговая площадка выигрывает сейчас от выравнивания конкуренции на банковском рынке, запустив платформу «Финуслуги» — один из крупнейших своих проектов (ориентирован на предложение розничным клиентам решений по управлению личными финансами).

У Московской биржи хорошая дивидендная история: на выплаты акционерам выделялось 85—89% чистой прибыли в 2017—2020 годах. При этом минимально возможная доля дивидендов — 60% чистой прибыли.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Mattel (MAT), 12 месяцев. Целевая цена — 27 долларов. Потенциал роста — 30% («Ак Барс»)

Mattel — компания, которой принадлежат бренды игрушек Barbie, Fisher-Price, Hot Wheels и Matchbox (игрушечные автомобили и много других). Ее выручка по итогам III квартала 2021 года увеличилась на 7,7% в сравнении с тем же периодом 2020 года и достигла 1,76 млрд долларов. Чистая прибыль подскочила в 2,5 раза относительно 2020 года, до 795 млн долларов. Сильные финансовые результаты компании связаны главным образом с ростом продаж в США (там рынок вырос на 12%, а международный сегмент лишь на 2%). Руководство Mattel уже прогнозирует рост выручки в 15%, ранее ожидалось 12—14%.

Bayer AG (BAYN), 12 месяцев. Целевая цена — 61,1 евро. Потенциал роста — 34,4% («Фридом Финанс»)

На оценку аналитиков повлияли следующие факторы:

Объявление о партнерстве с Microsoft в области облачных технологий: компании будут совместно разрабатывать новые решения для сельского хозяйства (обработка спутниковой информации, анализ производства, экологических проблем и цепочки поставок). Цифровую платформу для анализа посева и защиты урожая Bayer Climate FieldView использует более чем на 180 млн сельскохозяйственных угодий более чем 20 стран.

Финансовые результаты за III квартал: выручка составила 9,781 млрд евро против 8,506 млрд евро за тот же период 2020 года.

При актуальной цене акции 61,2 евро крупнейшие инвестбанки повысили свои оценки этого эмитента: Morgan Stanley — до 74 евро, Goldman Sachs — с 71 до 76 евро.

Актуальная дивидендная доходность в 4,12% — это выше средних значений по отрасли. Аналитики ожидают последовательного повышения дивидендных выплат до 2023 года.

Carnival (CCL), 12 месяцев. Целевая цена — 30 долларов. Потенциал роста — 43,2% («Открытие»)

Оператор круизных линий Carnival сообщил, что объем бронирований билетов на 2022—2023 годы не снизился на фоне распространения варианта «омикрон», пишут аналитики «Открытия». По отчету самой компании, совокупные предварительные заказы на вторую половину 2022 года и первую половину 2023-го близки к историческим максимумам по цене и объемам. Это добавило аналитикам оптимизма в отношении перспектив для акций CCL в 2022 году. Carnival также сообщила, что весь ее флот вернется в строй весной 2022 года. Круизный оператор в среднем ежемесячно «сжигал» 510 млн долларов наличными во время простоя и запуска кораблей в IV квартале 2021 года — это меньше, чем ожидалось ранее. 9,4 млрд долларов на балансе должно хватить Carnival до восстановления полноценной положительной генерации денежного потока. Компания рассчитывает, что это произойдет уже во второй половине 2022 года.

ConocoPhillips (COP), 12 месяцев. Целевая цена — 97 долларов. Потенциал роста — 37% («Синара», Кирилл Бахтин, Василий Мордовцев)

ConocoPhillips — третья по размерам нефтяная компания США, и среди этой «тройки» у нее самая высокая доля добычи (конкуренты больше концентрированы на переработке). В течение 2021 года компания покупала конкурентов, увеличив объем добычи на 40% по сравнению с результатами 2019 года.

Zimmer Biomet (ZBH), 12 месяцев. Целевая цена — 179 долларов. Потенциал роста — 40% (SberCIB)

Акции этой компании аналитики СберБанка добавили в свой топ-10 иностранных акций. Zimmer Biomet специализируется на производстве искусственных суставов, зубных протезов, а также роботизированных систем ROSA для протезирования и операций на позвоночнике и мозге. Эти сегменты пострадали в пандемию сильнее всего, поскольку значительная доля операций была отложена. Аналитики ожидают восстановления продаж и улучшения рентабельности бизнеса Zimmer Biomet по сравнению с допандемийными показателями.

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Новые инструменты на российских биржах

График работы российских торговых площадок в праздничные дни:

На Московской бирже 31 декабря и 1—2 января торги проводиться не будут, 3—6 января пройдут торги и расчеты на рынках акций, облигаций и драгметаллов, а также срочном, денежном и валютном рынках.

7 января на Московской бирже пройдут торги на валютном и срочном рынках, а также рынке драгметаллов. В этот день можно будет торговать иностранными ценными бумагами, а на денежном рынке — проводить операции РЕПО с иностранными акциями.

СПБ Биржа проводит 31 декабря 2021 года по стандартному расписанию торги и расчеты по эмитентам с листингом в США и еврооблигациям. Бумаги с листингом в Лондоне будут торговаться, но лишь до 15:45 московского времени. Эмитенты с листингом в ФРГ и российские ценные бумаги торговаться не будут.

С 3 по 7 января 2022 года включительно организованные торги и расчеты по всем группам инструментов на СПБ Бирже пройдут согласно стандартному расписанию. Исключения — 3 января (будут недоступны бумаги из Лондона) и 7 января (неторговый день для российских акций).

Биржа СПБ приступила к торгам еще 16 новых акций. Лучше всего знакома россиянам, скорее всего, компания GoPro (тикер GPRO), продавец закрепляемой на теле или на транспортном средстве видеокамеры, с помощью которой энтузиасты экстремальных видов спорта и путешественники создают видеоотчеты о своих приключениях. Еще один новичок Fiverr International (FVRR) обещает доходность выше 60% годовых (по обобщенному мнению аналитиков на beststocks.ru). Это крупная международная площадка для распределения заказов среди фрилансеров. Инвесторам стали также доступны акции платформы для изучения языка и краудсорсинговых переводов Duolingo (DUOL), производителя электромобилей Fisker (FSR), компании по запуску спутников Rocket Lab USA (RKLB), которая вошла в нашу десятку перспективных.