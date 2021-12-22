Инвестдайджест Банки.ру: волна повышения ключевых ставок и прогноз удвоения стоимости «Системы»

Больше 60% годовых в акциях щедро прогнозируют российские аналитики, а средства, инвестированные, например, в АФК «Система», могут и вовсе удвоиться за 2022 год. Инвесторам в качестве спасения от штормов на рынках предлагают акции дивидендных «звезд», фонды на облигации с защитой от инфляции и физическое золото. Тем временем сразу несколько центробанков повысили ставки, но рубль на решение российского регулятора реагирует спокойно.



На прошлой неделе в топ идей ненадолго возвращались акции интернет-компаний.

Валюта

Аналитики Ситибанка обращают внимание на повышение ключевых ставок сразу в пяти странах и связывают это с разгоном инфляции. Банк России, в соответствии с ожиданиями большинства экспертов, поднял ставку на 1 процентный пункт, банк Мексики — на 0,5 п. п., Банк Чили — на 1,25 п. п., Банк Венгрии — на 0,3 п. п., Банк Англии — на 0,15 п. п. (до 0,25%). Такие резкие движения нехарактерны для регуляторов развитых стран, указывают аналитики Ситибанка. Но и риторика Федеральной резервной системы США тоже смещается в сторону ужесточения: помимо ускорения темпов сокращения объемов выкупа гособлигаций регулятор прогнозирует три повышения процентных ставок.

Российский рубль ослаб на прошлой неделе на 1,1% к доллару США и на 0,4% к евро. В понедельник курс достиг отметки 74,5 рубля за доллар. Как пишет Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал», это спокойная реакция, такой курс является серединой диапазона, в котором рубль держался большую часть года. Он предполагает, что рубль находит серьезную поддержку в ценах на газ в виде роста экспортной выручки.

Дмитрий Постоленко, старший портфельный управляющий компании «Сбер Управление активами», считает, что краткосрочный ориентир по паре USD/RUB — 73—74,5 рубля за доллар. На конкретные движения курса будут влиять настроения глобальных инвесторов, динамика цен на нефть и геополитическая ситуация.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

Группа «Позитив» (POSI), 12 месяцев. Целевая цена — 1 593 рубля. Потенциал роста — 69,7% («Ак Барс»)

Акции этой российской компании из отрасли кибербезопасности только начали торговаться на Московской бирже, а аналитики уже рассматривают их всерьез, отмечая хороший потенциал роста. IPO группы «Позитив» произошло прямым листингом 60 тыс. акций от акционеров, и сама компания никаких средств от размещения не получила. По мнению экспертов «Ак Барса», дальнейшему динамичному росту спроса на продукты компании и, как следствие, росту ее капитализации будут способствовать:

ускоренный переход многих компаний на удаленную работу;

тренд на цифровизацию процессов;

необходимость перевода всех субъектов ключевой информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение.

«Северсталь» (CHMF), 12 месяцев. Целевая цена — 1 852 рубля. Потенциал роста — 23% («Велес Капитал»)

Сталелитейная и горнодобывающая компания активно улучшает свой экологический профиль, поскольку это ценят глобальные инвесторы. Она продала предприятие «Воркутауголь» за 15 млрд рублей угледобывающему холдингу «Русская энергия». Вместе с этим активом «Северсталь» избавилась от истощающихся месторождений и социальных расходов. Вместе с тем, исключив предприятие из своей производственной цепочки, металлургическая компания повысила себестоимость продукции на 7,5—8%. Наличие собственного угля помогало «Северстали» в 2021 году, когда цены на него резко увеличились. Проанализировав ситуацию, аналитики «Велес Капитала» отмечают потенциал роста цен на акции компании.

«Распадская» (RASP), 12 месяцев. Целевая цена — 615 рублей. Потенциал роста — 60% («Синара»)

Цены на энергетический и коксующийся уголь в сентябре — октябре достигли рекордных отметок за всю историю, пишут аналитики «Синары». Спот-цены, то есть цена продажи реального товара, на твердый коксующийся уголь находятся на уровне 341 доллара за тонну, это на 221% выше начала года. В «Синаре» даже с учетом снижения спроса прогнозируют среднегодовую цену на твердый коксующийся уголь в 270 долларов за тонну.

Аналитики видят два варианта инвестиций в бумаги «Распадской» (они сейчас отличаются низкой ликвидностью на Мосбирже, доля в свободном обращении не превышает 6,5%):

Купить акции сейчас (до дивидендной отсечки 18 января) и получить дивиденды за III квартал в размере 28 рублей на акцию (дивидендная доходность в 7%). Стать акционером «Евраза» на дату закрытия реестра 15 февраля и 7 апреля 2022 года получить бесплатно акции «Распадской», которая будет выделена из «Евраза».

«Газпром» (GAZP), 12 месяцев. Целевая цена — 400,9 рубля. Потенциал роста — 22%, 37% вместе с дивидендами (Россельхозбанк)

Аналитики Россельхозбанка выделили «жемчужину» (с 15-процентной долей) в своем дивидендном портфеле из 13 акций (с доходностью 13% годовых) на 2022 год. Ею стали бумаги «Газпрома». От них аналитики РСХБ ожидают 15-процентной дивидендной доходности плюс роста цены акций до 400,9 рубля. Кроме того, в акциях «Газпрома» эксперты видят защиту от потенциальной просадки рынка: даже если акции вырастут очень мало, инвестор сможет рассчитывать на отличные дивиденды.

«Система» (AFKS), 12 месяцев. Целевая цена — 45 рублей. Потенциал роста — до 100% («ВТБ Капитал»)

Аналитики «ВТБ Капитала» делают ставку на проведение IPO непубличных компаний, входящих в АФК «Система». У материнской компании они видят практически заоблачный потенциал роста — 100%, фактически это удвоение инвестированных средств за 2022 год. Сейчас «Система» имеет доли в публичных компаниях «МТС», Ozon, Segezha, «Эталон», но есть еще пакеты акций в непубличных (неторгуемых) фармхолдинге «Бинофарм», сети клиник «Медси» и агрохолдинге «Степь». «Система» объявила о планах проведения IPO этих компаний (а выход на биржу сопровождается максимально полным раскрытием данных), это должно поддержать и стоимость акций самого холдинга. Плюс АФК «Система» возобновила обратный выкуп акций (как известно, скупка собственных акций с рынка тоже поддерживает котировки). Но если IPO не будут проведены, инвестор может остаться с пакетом акций той же стоимости.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Lam Research (LRCX), 12 месяцев. Целевая цена — 796 долларов. Потенциал роста — 20,4% («Финам»)

Американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов, успешно справляется с нарушениями глобальных цепочек поставок и демонстрирует технологическое лидерство, отмечают эксперты «Финама». В 2020 году компания Lam Research занимала около 11% мирового рынка полупроводникового оборудования. По данным международной отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), за первые девять месяцев 2021 года рынок полупроводников вырос в годовом выражении на 25,36%. По прогнозу WSTS, уже в 2022 году он достигнет 606 млрд долларов, а до 2025 года среднегодовой темп роста может составить от 7% до 10%. Отрасль работает над удовлетворением устойчиво растущего спроса, и такие тенденции положительно скажутся на Lam Research, ведь она поставляет базовое для полупроводниковой отрасли оборудование, констатируют аналитики.

Выручка Lam Research за I квартал 2022 финансового года, завершившийся в конце сентября, выросла в годовом выражении на 35,49%, а чистая прибыль взлетела на 43,25%.

Meituan (MPNGF), 12 месяцев. Целевая цена — 72,5 доллара. Потенциал роста — 30% («ВТБ Капитал»)

Meituan — китайский IT-гигант, предоставляющий услуги по доставке еды, бронированию отелей, продаже билетов в кино, аренде частного жилья и прокату велосипедов. Аналитики ВТБ ставят на рост Meituan по нескольким причинам:

это безоговорочный лидер Китая в сегменте онлайн-доставки еды с общей долей рынка порядка 70% и игрок № 2 в сегменте бронирования отелей;

у компании амбициозные цели по выручке от ключевых сегментов бизнеса — совокупный среднегодовой темп роста 25% до 2025 года;

компания активно развивает новые направления и перспективные сервисы, привлекая разные категории потребителей (сервис групповой доставки Meituan Select не только позволит компании расширить географию присутствия, но и отлично вписывается в новую концепцию китайских властей по обеспечению эффективного и справедливого роста при ограничении системных рисков);

компания инвестирует в технологии будущего (совершенствование дронов, автономных электрогрузовиков и системы управления на базе нейронной сети для доставки заказов).

Darden Restaurants (DRI), 12 месяцев. Целевая цена — 172 доллара. Потенциал роста — 24,6% («Фридом Финанс»)

Аналитики «Фридом Финанса» рассчитывают, что со спадом эпидемии коронавируса сеть ресторанов Darden сможет нарастить обороты. Сеть отчиталась за II квартал финансового года лучше прогнозов Уолл-стрит. Но котировки акций упали после заявления сети о планах с 1 января повысить минимальную заработную плату до 12 долларов в час (плюс чаевые). Средний заработок сотрудников сети, таким образом, достигнет 20 долларов в час. Базовый прогноз «Фридом Финанса» предполагает, что рост расходов, связанных с оплатой рабочей силы, замедлится в 2022 году, поскольку из-за ужесточения политики ФРС и сокращения социальных выплат предложение на рынке труда увеличится.

Visa (V), 12 месяцев. Целевая цена — 276 долларов. Потенциал роста — 30% («Синара», Сергей Вахрамеев)

Стоимость акций Visa снизилась на 3% с начала года. Ухудшение эпидемиологической ситуации сильно влияет на сегмент международных трансакций компании. Негатива добавили новости из Великобритании, где Amazon отказалась принимать кредитные карты Visa с января 2022 года. Сергей Вахрамеев из «Синары» уверен, что отрицательные новости уже отражены в цене акций и компания на 20% увеличит чистую прибыль уже в I квартале следующего финансового года. Катализаторами роста цены акций могут стать выход 27 января 2022 года отчетности за финансовый I квартал и объявление о выкупе акций. Кроме того, в «Синаре» рассчитывают, что чистая прибыль Visa будет расти в среднем на 14% ежегодно в период с 2021 по 2026 год.

Adobe (ADBE), 12 месяцев. Целевая цена — 693 доллара. Потенциал роста — 26% («Открытие», Артем Руденок)

Результаты Adobe в 2021 финансовом году, как указывает аналитик «Открытия», оказались очень сильными, но акции за последний месяц снизились в цене с 682 до 550 долларов. Инвесторов разочаровал прогноз на будущий год, предполагают в «Открытии». Он оказался хуже предыдущих ожиданий. Артем Руденок связал более консервативный прогноз менеджмента с укреплением доллара США (что снижает прогноз по выручке за рубежом). С учетом лидирующего положения Adobe в сегментах креативного дизайна и электронного документооборота аналитик уверен, что бизнес Adobe продолжит расти темпами около 15% в ближайшие пять лет с ежегодным улучшением прибыльности, что приведет к росту цены акций.

Новые инструменты на российских биржах

Управляющие компании перед Новым годом активизировали вывод на торги новых биржевых фондов.

На Московской бирже начали торговаться инвестиционные паи биржевых фондов «Доходъ Глобальные акции низкой волатильности» (тикер GLVD; портфель эмитентов, более устойчивых на просадках, то есть, профессионально говоря, с бета-коэффициентом меньше единицы), «Доходъ Глобальные акции малой капитализации» (GSCD; ликвидные акции с низкой капитализацией относительно средней на рынке) и «Доходъ Глобальные акции роста и качества» (GQGD; акции компаний, продажи и прибыль которых растут быстрее, чем в среднем по рынку). В фондах от 120 до 150 компаний из 19 стран. Все доходы, поступающие в фонды, автоматически реинвестируются.

На столичной торговой площадке теперь инвесторам доступен и ETF FXEM (в нем акции развивающихся рынков без Китая и Индии, в портфеле более 350 крупнейших компаний 15 ведущих экономик развивающихся рынков).

В обращение на бирже вышли паи фонда «Ингосстрах Инфляционный» (тикер INFL), в составе которого облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Номинал ОФЗ-ИН индексируется каждый месяц на величину роста цен на товары и услуги по официальным данным Росстата, что предоставляет инвесторам фонда защиту капитала от инфляции.

Московская биржа начала торги бумагами фонда «Альфа-Капитал Золото» (тикер AKGD) одноименной управляющей компании. Средства владельцев акций будут инвестироваться в физический металл, купленный на бирже.