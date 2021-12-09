Инвестдайджест Банки.ру: рубль-неваляшка, успехи послушного китайского маркетплейса и бразильский банк Nu

Кто «крепкий орешек» на российской бирже? Отечественная валюта показывает чудеса устойчивости по сравнению с российским рынком акций. Их котировки продолжают падение, но аналитики единогласно рекомендуют скупать. На СПБ Бирже начались торги акциями бразильского NuBank, а потенциал роста китайского маркетплейса JD.com аналитики оценили в 35%. Подробности — в нашей еженедельной подборке.



На прошлой неделе в топе идей было много финансовых акций.

Валюта

Пока ФРС США не объявит в среду вечером решение по монетарной политике, рубль будет стабильно держаться на уровнях выше 73 рублей за доллар, считает Александра Овчинникова, аналитик компании «Сбер Управление Активами».

А во второй половине недели аналитики «Открытия» с осторожностью ожидают роста национальной валюты благодаря ценам на нефть, при условии, что ФРС не приготовит рынкам никаких «ястребиных» сюрпризов («ястребиными» может считаться ужесточение риторики или приближение ожидаемого рынком подъема ключевой ставки: это укрепит доллар). Рубль, опираясь на возвращение котировок Brent в диапазон 78—80 долларов за баррель, а также на потенциально возможное объявление даты переговоров Россия — НАТО, вполне мог бы уйти ниже 73 за доллар, предполагают в «Открытии».

Эксперты банка «Санкт-Петербург» не исключают, что у пары доллар/рубль есть потенциал опуститься ниже 73 в среднесрочной перспективе, но закрепить такой уровень при сохранении геополитической неопределенности будет сложно. Аналитики «ЛОКО-Инвест» не согласны: уже довольно высокие ставки и ожидания их дальнейшего повышения выступят буфером против ожиданий ужесточения политики в США. Их базовый сценарий — скорое смещение курса в диапазон 72,00—73,00 рубля за доллар.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Фосагро» (PHOR, расписки), 12 месяцев. Целевая цена — 25 долларов. Потенциал роста — 20% («Синара», Анастасия Егиазарян)

Аналитик «Синары» отмечает, что стоимость расписок «Фосагро» снизилась на 20% с октябрьского максимума в 26,1 доллара и за последний месяц бумаги несколько отстали от рынка. Цены на удобрения продолжают расти и краткосрочные перспективы компании благоприятны, поэтому аналитик ожидает сильных финансовых результатов в IV квартале. Аналогичные прогнозы у Анастасии Егиазарян и на I квартал 2022 года. Они связаны с консервативным прогнозом по ценам. Но даже в таком сценарии дивидендная доходность в 2022 году составит 11%. Общая доходность расписок «Фосагро» составит 31%, чем аналитик и обусловил повышение рейтинга до уровня «покупать». Все сказанное касается расписок, торгуемых в Лондоне. Обыкновенные акции торгуются с 20-процентной премией к распискам, а значит, потенциал роста отсутствует (для них остается рейтинг «держать»).

«НМТП» (NMTP), 12 месяцев. Целевая цена — 8,8 рубля. Потенциал роста — 25,9% (Россельхозбанк)

Третий по величине портовый оператор в Европе отчитался о сильных финансовых результатах работы за девять месяцев 2021 года: выручка выросла на 9,3% и достигла 526,1 млн долларов, чистая прибыль выросла в 3,97 раза — до 233,9 млн долларов. По мнению аналитиков Россельхозбанка, благоприятными факторами для НМТП стали увеличение объема перевалки контейнеров, черных металлов и химических грузов.

Добыча нефтекомпаний по-прежнему ограничена квотами ОПЕК, порт сильно зависит от заработанного на перевалке нефти и нефтепродуктов: это 80% выручки. Рынок недооценил НМТП по отношению к российским и иностранным аналогам примерно на 28,8%, и это неоправданно, считают аналитики. Операционная рентабельность компании — одна из самых высоких по отрасли (по итогам первого полугодия 2021 года — 54,3%).

Softline (SFTL), 12 месяцев. Целевая цена — 10,79 доллара (или 794 рубля). Потенциал роста — 50% (SberCIB)

Аналитики СберБанка видят следующие причины инвестиционной привлекательности этой компании:

рынки, на которые ориентируется компания, будут расти в среднем на 9% в год;

Softline имеет прочные связи с Microsoft, входит в десятку ее крупнейших глобальных партнеров;

привлекая сотрудников с развивающихся рынков (например, из России и Индии), компания оптимизирует расходы на персонал.

ПАО «НК Роснефть» (ROSN), два — три месяца. Целевая цена — 9 125 рублей. Потенциал роста — 41,7% («Финам»)

Аналитики «Финама» видят перспективы для роста доходов компании в стабилизации цен на нефть (в их рублевом эквиваленте) и запуске нового проекта «Восток Ойл» (проект освоения нефтяных месторождений на севере Красноярского края). Дополнительным драйвером роста станет запуск «Северного потока — 2», что также положительно отразится на финансовых результатах «Роснефти».

«Ренессанс страхование» (RENI), 12 месяцев. Целевая цена — 780 рублей. Потенциал роста — 36,5% («ВТБ Капитал»)

Аналитики «ВТБ Капитала» ждут от российского страховщика роста, опираясь на такие аргументы:

при консолидации рынка компания, вероятнее всего, станет одним из победителей ( войдет в список трех — четырех крупных компаний, которые поделят страховой рынок;

реформа здравоохранения и либерализация телемедицины стимулируют спрос на услуги компании;

прогнозный среднегодовой темп роста страховой премии (это аналог выручки у прочих компаний) в 2022—2025 годах — 15%.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Alphabet (GOOG), 12 месяцев. Целевая цена — 3 520 долларов. Потенциал роста — 23,5% («Финам»)

Компания владеет сервисами Google (поисковая система, операционная система Android, приложения Gmail, Google Maps и Google Play, сервис для просмотра видео YouTube) и Google Cloud (облачная инфраструктура, платформа для анализа данных, инструменты для совместной работы). За последние два года акции Alphabet подорожали на 130%, и в «Финаме» видят в них значительный потенциал роста. Ожидания связаны с популярностью поисковой системы среди пользователей смартфонов.

Браузер Google на рынке поисковых сервисов в сегменте ПК занимает 95%, а в сегменте мобильных устройств — 63%. По оценкам Strategy Analytics, количество пользователей смартфонов за последние девять лет выросло с 1 млрд до 4 млрд, а к 2030 году может достичь 5 млрд. Это произойдет в том числе благодаря повышению скорости мобильного Интернета из-за дальнейшего распространения технологии 5G. Alphabet может увеличить свою долю на рынке. Эксперты это связывают с тем, что ее операционную систему Android устанавливают на большинстве смартфонов (Samsung, LG, HTC, Xiaomi), там поиск Google используется по умолчанию.

JD.com (JD), 12 месяцев. Целевая цена — 105 долларов. Потенциал роста — 35% («ВТБ Капитал»)

Ведущая платформа электронной коммерции в Китае, работает через прямые продажи и активно развивает собственный маркетплейс, владеет долями в сервисе быстрой доставки DaDa, крупнейшей платформе онлайн-медицины в Китае JD Health, a также логистической компании JD Logistics.

Катализаторами роста акций, по мнению аналитиков ВТБ, будут:

антимонопольная политика правительства будет способствовать росту доли рынка JD. Com, компания сотрудничает с властями: это позволяет увеличивать клиентскую базу более чем на 20% ежегодно;

ставка компании на долгосрочный рост прибыльности: развитие маркетплейса и рост доходов от рекламы позволят повысить операционную рентабельность основного сегмента JD Retail, генерирующего более 90% выручки, до 8—9%;

улучшение прогнозов дочерних компаний (JD Logistics и Dada Nexus) приведет к переоценке вверх акций самой компании.

Spotify (SPOT), 12 месяцев. Целевая цена — 309 долларов. Потенциал роста — 36,9% («БКС Мир инвестиций»)

Аналитики БКС отмечают, что рекламная выручка стриминговой компании за III квартал выросла на 75% (по отношению к соответствующему кварталу 2020 года), это 13% общей выручки. При этом рекламная выручка от подкастов увеличилась более чем на 30%. Этот факт, по мнению экспертов, означает, что развитие подкастов — ключевое в инвестиционном кейсе компании. Сейчас на сервисе уже 3,2 млн подкастов, и, согласно данным Edison Research, Spotify — сервис подкастов номер один в США и находится на лидирующих позициях более чем в 60 странах. В итоге в БКС на фоне повышения прогноза по рекламной выручке увеличили целевую цену с 303 до 309 долларов.

T-Mobile (TMUS), 12 месяцев. Целевая цена — 150 долларов. Потенциал роста — 30% («Синара», Сергей Вахрамеев, Ирина Фомкина)

T-Mobile — третий по размеру выручки телекоммуникационный оператор в США после AT&T и Verizon. В 2020 году компания T-Mobile за 31 млрд долларов приобрела конкурента Sprint, а в начале 2021 года компания заняла в США 25% рынка беспроводной связи. Аналитики «Синары» считают, что рынок недооценивает бизнес T-Mobile и перспективы. Катализаторами роста стоимости акций, по их мнению, должны стать:

рост базы абонентов;

региональная экспансия, которая даст прибыль выше ожиданий рынка;

развитие 5G;

оптимизация затрат.

К рисками относят: завышенные ожидания от слияния со Sprint, большие расходы на капитальные затраты и повышение налогов.

Netflix (NFLX), 12 месяцев. Целевая цена — 695 долларов. Потенциал роста — 14,9% («Универ Капитал»)

Новой точкой роста для стримингового сервиса индустрии развлечений может стать создание игр, развитие партнерства со Spotify, указывают в «Универе». Доля Netflix составляет 6% всего времени, что американцы тратят на просмотр TV (она сопоставима с долей YouTube). Прямыми конкурентами являются другие стриминговые сервисы: Disney+, AppleTV+, Amazon Prime Video.

Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Новые инструменты на российских биржах

В перспективе двух лет еще две компании объявили о планах проведения IPO. Это сеть медцентров «Медскан» и энергетическая компания «Т Плюс». Об этом сообщил «Интерфакс».

В составе «Медскана» 37 медицинских центров в 18 городах и десяти регионах России, в том числе диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные семейные медицинские центры, специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и клинических исследований. Акции «Т Плюс» с 2007 года обращались на Московской бирже, но в 2016 году компания провела делистинг по решению акционеров. Она тоже планирует вернуться на торги в течение двух лет.

На СПБ Бирже одновременно с началом торгов на Нью-Йоркской бирже (NYSE) запущены в обращение акции Nu Holdings Ltd. (NU). Nu Holdings — крупнейший коммерческий банк Латинской Америки, обслуживающий ретейл клиентов (48,1 млн клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии) с 2013 года под брендом NuBank. На протяжении последних трех лет NuBank занимал первое место среди банков Бразилии по версии Forbes, признан лучшим банком Латинской Америки и лучшим диджитал-банком по версии Euromoney в 2021 году. Линейка услуг представлена кредитными и дебетовыми банковскими картами с возможностью оплаты через WhatsApp Pay и QR-коды, сберегательными счетами, инвестиционной платформой, а также сервисами кредитования и страхования. Банк подчеркивает, что примерно 80—90% новых клиентов приходят к нему без применения рекламы.

На Московской бирже начались торги глобальными депозитарными расписками на акции Softline Holding (SFTL). Это российская компания, которая недавно прошла IPO в Лондоне.