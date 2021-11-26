Инвестдайджест Банки.ру: «Сбер» верит в потенциал своего конкурента, а «Самолет» «летает» лучше «Аэрофлота»

Аналитики «Сбера» видят нераскрытый потенциал акций TCS Group (группы «Тинькофф»), Мосбиржа повысила оценку уровня надежности биржевых активов застройщика «Самолет», акции «Аэрофлота» рекомендовано пока «держать», а не «покупать», а американские банкиры уверены, что за доллар и в марте 2022 года будут давать 73 рубля. Подробности — в нашей еженедельной подборке.



На прошлой неделе, которая стала неделей биржевых потрясений, в топе идей были защитные акции.

Валюта

Аналитики «Открытия» подсчитали геополитическую премию в рубле — это примерно 2 рубля за доллар. Если переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена достигнут реальных результатов, то рубль получит именно такой потенциал для укрепления. Учитывая курс до встречи, он может достичь отметки примерно 72 рубля за доллар.

На прошлой неделе, как напоминают аналитики «КИТ Финанса», российская валюта укрепилась на 2,34%, до 73,83 рубля за доллар. Она устояла даже при ценах на нефть ниже 66 долларов за баррель. Это связано с наращиванием добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

Аналитики «Локо Инвеста», одни из самых главных оптимистов при прогнозировании курса российской валюты, ожидают, что в декабре рубль поддержат экспорт российского сырья, налоговые отчисления российских компаний и предстоящие выплаты дивидендов. Если геополитические риски снизятся, их прогноз — 72—73 рубля за доллар. Ожидания аналитиков банка «Санкт-Петербург» — 72,65—75,25 рубля за доллар.

Аналитики Ситибанка заглядывают дальше прочих и дают прогноз на три месяца. По их мнению, нынешнее крепкое состояние экономики России позволяет говорить о курсе 72,9 рубля за доллар в марте 2022 года.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Норникель» (GMKN), 12 месяцев. Целевая цена — 26 767 рублей. Потенциал роста — 21,8% (Промсвязьбанк, Алексей Головинов)

В обновленной инвестиционной программе компании говорится, что к 2030 году она рассчитывает увеличить производство никеля и металлов платиновой группы более чем на 52% в сравнении с 2020 годом, а меди — на 23%. «Норникель» пересмотрел свои прогнозы по добыче из-за аварии на Таймырском (добыча восстановлена в мае 2021 года) и Октябрьском (полное восстановление добычи — в начале декабря текущего года) месторождениях, а также на Норильской обогатительной фабрике. Добыча по итогам 2021 года, по оценкам компании, снизится по всей корзине металлов.

К 2024 году мощности производства никеля и металлов платиновой группы должны восстановиться к показателям 2020 года. По словам менеджмента компании, расширение производства в Европе очень важно для позиционирования компании на рынке высококачественного никеля, который используется в изготовлении аккумуляторных батарей для электрического транспорта. На капитальные затраты по всем инвестиционным программам «Норильского никеля» в 2022 году будет направлено 4 млрд долларов, а на модернизацию, обновление и постройку новых активов до 2030 года уйдет около 14 млрд долларов.

До завершения основных капитальных вложений дивидендная доходность компании снизится, однако в долгосрочной перспективе вновь вернется к двузначным показателям.

ГК «Самолет» (SMLT), два — шесть месяцев. Целевая цена — 6 500 рублей. Потенциал роста — 29% («Финам)

ГК «Самолет» является одним из крупнейших застройщиков в России. Основные регионы присутствия — Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Ленинградская область. Аналитики «Финама» видят рост эффективности и маржинальности компании, что способствует росту цен на ее акции. Мосбиржа даже повысила свою оценку уровня надежности биржевых активов компании, они переведены из третьего уровня (листинга) в раздел «Первый уровень». Теперь неквалифицированные инвесторы могут их купить без тестирования у брокера.

«Аэрофлот» (AFLT), 12 месяцев. Целевая цена — 70 рублей. Потенциал роста — 15% («Синара»)

Инвестбанк «Синара» опубликовал свой обзор инвестиционного потенциала ведущего российского авиаперевозчика. Резюме в принципе отражается в названии — «Лети, но не сейчас». Рекомендацию «Держать» (а не «Покупать») акции получили из-за того, что текущие риски их приобретения в расчете на восстановление допандемийного объема перевозок довольно высоки из-за неопределенности с новым штаммом «омикрон» вируса COVID и затянувшимся признанием российской вакцины, а также возможным введением QR-кодов на транспорте. На прогноз финансовых результатов перевозчика влияет и неопределенность с уровнем цен на нефть.

TCS Group (TCS), 12 месяцев. Целевая цена — 9 125 рублей. Потенциал роста — 41,7% (SberCIB)

По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, акции TCS Group обладают нераскрытым потенциалом, эксперты пересмотрели свои оценки в сторону повышения на 20%. Фундаментальные показатели бизнеса группы, по оценке SberCIB, в превосходном состоянии. В III квартале 2021 года группа добилась рекордного роста клиентской базы и высокого комиссионного дохода. К концу 2023 года у TCS Group будет 22 млн активных клиентов в России, прогнозируют в SberCIB. Рост клиентской базы способствует повышению прогнозов выручки, так как экосистема TCS Group непрерывно развивается и дополняется новыми элементами.

В связи с этим SberCIB Investment Research повысил прогнозы по прибыли TCS Group на 5—7% на 2022 и 2023 годы, ожидая сохранения рентабельности акционерного капитала выше 30%.

Softline (SFTL), 12 месяцев. Целевая цена — 10,9 доллара. Потенциал роста — 58% («Открытие», Антон Затолокин)

Компания, совсем недавно вышедшая на биржу (акции торгуются в Москве и Лондоне), отчиталась о результатах первого финансового полугодия 2021 года, которое завершилось 30 сентября. Оборот компании вырос на 26% по сравнению с результатом того же периода 2020 года (до 976 млн долларов), его драйверами стали сегменты программного обеспечения и облачных услуг. Наиболее активно рос бизнес компании в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (плюс 109% год к году). EBITDA в первом полугодии выросла в 1,5 раза (до 27,84 млн долларов). Маржинальность по EBITDA (отношение этого показателя к расходам) составила 21,6% против 20,8% в прошлом году.

Сейчас акции торгуются ниже цены размещения, по 7,5 доллара за акцию. По мнению аналитика «Открытия», акцию инвесторы пока не «распробовали», и продавцы, получившие акцию во время IPO, преобладают среди держателей этой бумаги. Результаты первого полугодия, которое прошло под флагом подготовки IPO (а значит, под пристальным вниманием акционеров и топ-менеджмента), были хорошими и совпали с прогнозами перед размещением.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

ChargePoint (CHPT), три месяца. Целевая цена — 29 долларов. Потенциал роста — 39,8% («ВТБ Инвестиции»)

Компания управляет крупнейшей сетью зарядных станций для электротранспорта в 14 странах. Продажи компании могут значительно вырасти благодаря увеличению выпуска электромобилей в 2022 году, пишут аналитики ВТБ. Есть расчет и на получение госзаказов на строительство части из 500 тыс. зарядных станций на территории США. Оно обозначено в инфраструктурном плане президента США Джозефа Байдена.

Citigroup (C), 12 месяцев. Целевая цена — 82,7 доллара. Потенциал роста — 32,3% («Финам»)

Бумаги одного из главных игроков финансового сектора продемонстрировали опережающую динамику в 2021 году, отмечают в своем исследовании аналитики «Финама». Новым драйвером роста также станет инфраструктурный план Джо Байдена на 1 трлн долларов, который создаст дополнительный спрос на услуги банков, считают в «Финаме». В числе основных бенефициаров этого тренда будет и Citigroup. Аналитики рассчитывают, что сильный бренд, эффективная бизнес-модель с широким международным охватом и лидерство в сегменте кредитных карт позволят Citi сохранить и упрочить свои позиции в отрасли.

Fiserv (FISV), 12 месяцев. Целевая цена — 130 долларов. Потенциал роста — 26% (SberCIB)

Fiserv, американский поставщик программного обеспечения и оборудования для финансовых учреждений, включен в топ-10 иностранных акций от сбербанковских аналитиков. Он вытеснил из списка компанию Lam Research, изготовителя оборудования для производителей чипов. С перспективами последнего при дефиците чипов все хорошо, но за ноябрь акции выросли на 19% (против 1% у индекса S&P 500), и в SberCIB решили зафиксировать прибыль.

Компания Fiserv попала в топ-10 из-за своей недооцененности. Ее клиентская база насчитывает более 16 тыс. корпоративных клиентов в 100 странах мира, компания входит в тройку крупнейших по выручке поставщиков технологических решений для американских банков. Незадолго до начала пандемии, в 2019 году, Fiserv приобрела компанию First Data, которая обрабатывает 45% всех трансакций по банковским картам в США.

Salesforce (CRM), 12 месяцев. Целевая цена — 331 доллар. Потенциал роста — 27,8% («Открытие», Алексей Корнилов)

Salesforce — продавец одноименной системы CRM (cистема управления взаимоотношений с клиентами, автоматизированное взаимодействие с клиентами для повышения уровня продаж и оптимизации маркетинговых расходов) со 150 тыс. клиентов по всему миру. По мнению аналитика «Открытия», операционные показатели компании за прошедший квартал демонстрируют сильный рост. Увеличение выручки на 27% по отношению к выручке III квартала 2020 года — мощный результат для бизнеса любого размера. Но Salesforce — крупная компания, и снижение темпов роста после сильного результата для нее не страшно, тем более что показатели все равно будут хорошими. В целом это и наблюдается в более скромном прогнозе на IV квартал (рост выручки на 24%), пишет Алексей Корнилов.

Кстати, в свою десятку лучших иностранных компаний этого игрока включили и аналитики SberCIB. Они считают, что хотя серия крупных поглощений (а среди них популярная система визуализации данных Tableau и корпоративный мессенджер Slack) замедлила темпы роста рентабельности бизнеса, скоро этот эффект сойдет на нет и Salesforce сможет через несколько лет удвоить показатели рентабельности.

Dropbox (DBX), 12 месяцев. Целевая цена — 30,2 доллара. Потенциал роста — 21% («Ак Барс»)

Dropbox — один из первопроходцев в секторе услуг по хранению данных в облаке для любого типа пользователей: от физических лиц до крупных компаний. Однако аналитики «Ак Барса» обратили внимание на то, что в последние пять лет компания демонстрирует значительный рост бизнеса. Несмотря на опасения, что новые конкуренты могут сокрушить Dropbox, сервис остается вторым по популярности облачным решением SaaS с долей глобального рынка 21% (данные исследовательской компании Datanyze для 2021 года), уступая лишь Google Drive (этот сервис занимает 35% рынка), пишут эксперты «Ак Барса».

Число зарегистрированных пользователей Dropbox превышает 700 млн, из них платными услугами пользуются 16,49 млн человек (данные на 30 октября 2021 года) — их количество увеличилось на 5% с начала 2021 года. Компания прибыльна, что отличает ее от многих новых конкурентов. Но долговая нагрузка компании повысилась с размещением двух выпусков конвертируемых облигаций (с погашением в 2026 и 2028 годах) на 1,4 млрд долларов. С учетом всей этой информации аналитики «Ак Барса» видят у акций потенциал для роста.

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Новые инструменты на российских биржах

На прошедшей неделе новостей было не очень много. Со 2 декабря экс-компания Mail.ru Group Limited в системе торгов уже официально поменяла название на заявленное ранее VK Company Limited. Чуть позже тикер сменится тоже — на VKCO.

«СПБ Биржа» начала торги обыкновенными акциями класса «А» компании Yandex N.V. (YNDX). Теперь вдобавок к акциям российской компании, которые можно приобрести на Московской бирже, в России можно купить и акции с Нью-Йоркской биржи. Они будут доступны для совершения сделок с 7:00 до 1:50 мск (следующего дня).

На Московской бирже введен новый режим торгов: продолжительность торгового дня увеличилась на три часа за счет добавления утренней торговой сессии. Торги идут 17 часов в сутки (с 6:50 до 23:50 мск). Инвесторы из Сибири и с Дальнего Востока получили возможность участвовать в торгах на Мосбирже в более удобное для них время.

На «СПБ Бирже» вышли в обращение депозитарные расписки на обыкновенные акции SK Telecom (SKM). Это южнокорейский оператор мобильной связи, который входит во второй по размерам (после Samsung) чеболь, то есть конгломерат, — SK Group. Всего таких гигантов в Южной Корее четыре.