Заемщики теперь могут отказываться от навязанных платных услуг

В четверг, 30 декабря, вступают в силу поправки к закону «О потребительском кредите (займе)», направленные против навязывания дополнительных платных услуг. Об этом напоминает на своем сайте Банк России.

Как уточняется, заемщики получают право потребовать вернуть деньги за любые услуги, привязанные к кредитам и займам, в течение 14 календарных дней после оформления договора. Ранее такой период охлаждения действовал только для добровольных страховок.

«Обращаться с заявлением о возврате нужно к компании, услуга которой была оплачена вместе с кредитом или займом. В течение семи рабочих дней она должна перечислить деньги за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. Если компания уклоняется от этой обязанности, то следует подать заявление о возврате уже в банк или микрофинансовую организацию. У них, в свою очередь, также есть семь рабочих дней на то, чтобы вернуть клиенту деньги. Такой механизм должен способствовать более тщательному выбору кредиторами партнеров — поставщиков дополнительных услуг», — поясняют в ЦБ.

Кроме того, теперь закон запрещает заранее проставлять в документах на кредит или заем значки (например, галочки), означающие согласие заемщика на оплату дополнительных услуг. Услуга может быть оформлена, только если человек самостоятельно проставит такую отметку.



«Чаще всего кредиторы навязывают страховки, но в последнее время они все больше стали навязывать нефинансовые услуги, во многом потому, что их нельзя было «сдать» обратно и вернуть деньги. Не исключено, что человеку действительно нужны какие-то дополнительные услуги и он готов их приобрести вместе с кредитом. Но это должно быть осознанным и добровольным решением и ни в коем случае не фактическим условием получения кредита», — комментирует руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.