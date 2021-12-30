Fingram: подборка фильмов на новогодние каникулы

На этой неделе мы встретим 2022 год, отправимся на новогодние каникулы и наконец-то отдохнем как следует. Представляем вам подборку уютных фильмов про любовь, волшебство, Новый год и Рождество. Некоторые из них — легендарная классика, другие — только собираемся посмотреть. Сохраняйте подборку себе и делитесь с миром! С наступающими праздниками, друзья!

1. 🎬 «Реальная любовь» (2003)

Британский фильм в жанре рождественских рассказов. Сюжет состоит из девяти параллельно развивающихся историй. Действие фильма начинается за пять недель до Рождества. Кульминация сюжетов приходится на сочельник, когда причудливым образом переплетаются между собой жизни всех персонажей. Основной смысл и основная фраза фильма: «Любовь вокруг нас»/«Любовь реальна повсюду». Картина начинается и заканчивается в аэропорту Хитроу. Одни герои улетают в отпуск или в медовый месяц, другие встречают прибывающих.

2. 🎬«Мальчик по имени Рождество» (2021)

Мальчик по имени Николас отправляется на заснеженный север, чтобы найти папу, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни Эльфхельм. Вместе с оленем по имени Блитцен и ручным мышонком Николас пускается в необыкновенное путешествие. Это волшебная история о том, что на свете нет ничего невозможного.

3. 🎬 «Четыре Рождества» (2008)

Молодая пара, Брэд и Кейт, планируют встретить Рождество вместе со своими родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее родители в разводе. Поэтому за один день нужно успеть в четыре разных места, чтобы никого не обидеть.

4. 🎬«Эльф» (2003)

Однажды ребенок спрятался в мешке Санта-Клауса и отправился на далекий Северный полюс. Очутившись среди эльфов, мальчик был усыновлен одним из них, получил имя Бадди, и теперь, спустя годы, он пытается утвердиться в сложном мире волшебных существ. Одна проблема — слишком уж он высок и заметен, чтобы стать настоящим эльфом.

5. 🎬«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» (2006)

Семья переезжает в тихий североамериканский городок в канун Рождества, надеясь зажить тихой жизнью. Отец ,Стив, надеется сплотить семью, особенно детей во время рождества, но планы портит Бадди Холл, который тоже переезжает туда со своей семьей. Холл намерен украсить свой дом иллюминацией, которую было бы можно видеть из космоса. Это не пришлось по душе сельчанам и особенно Стиву. Боевые действия могут разрушить город.

6. 🎬«Лавка чудес» (2007)

Владелец волшебного магазина игрушек Эдвард Магориум, собирается отойти от дел – наступил его 243-й день рождения. Мистер Магориум за 114 лет управления магазином сумел превратить его в самое волшебное и красочное место на земле. Он решает доверить свое необычное предприятие служащей-менеджеру Молли Махоуни. Она страдает от депрессии и в итоге подавленное состояние приводит к тому, что некогда шумный и оживленный магазин превращается в серое и унылое место, находящееся на грани закрытия.

7. 🎬«Необыкновенная история на Рождество» (2017)

Биографический фильм. После ряда отказов от издателей, молодой писатель Чарльз Диккенс, не теряя оптимизма, принимает решение на свои последние сбережения написать и выпустить рассказ «Рождественская песнь в прозе». На эту работу он потратил шесть недель.

8. 🎬«Рождественские хроники» (2018)

Празднование Рождества было свято чтимой традицией в доме Пирсов в течение многих лет до 2018 года, когда отец семейства погиб. В канун Рождества его жена Клэр вынуждена заменить коллегу на работе, оставив сына Тедди присматривать за сестрой Кейт. Во время просмотра старых рождественских видео Кейт замечает, что из камина появляется странная рука. Она считает, что это Санта-Клаус, и просит Тедди помочь ей доказать, что он существует. Дерзкий замысел выливается в необыкновенное приключение. Вместе с преданными эльфами и волшебными летающими оленями дети помогают Санте спасти всеми любимый праздник.

9. 🎬«Рождественские хроники 2» (2020)

Продолжение фильма 2018 года «Рождественские хроники». Кейт выросла и стала циничным подростком, но тем не менее ей придется объединиться с Сантой, чтобы остановить таинственного волшебника по имени Белсникель, задумавшего отобрать у человечества Рождество.

10. 🎬«Неуловимый аромат любви» (2021)

У молодой писательницы Натали было множество неудачных свиданий. Она общается с молодыми людьми в приложении для знакомств и терпит фиаско. Наконец-то Натали встречает идеального парня Джоша, который живет на другом конце страны. Недолго думая, Натали решает приехать в гости и удивить его, но и ее саму ожидает неожиданный сюрприз – Джош оказывается совсем не таким, каким пытался быть в Сети.

11. 🎬«Календарь чудес» (2018)

Талантливая девушка-фотограф Эбби наследует старинный рождественский календарь, который умеет предсказывать будущее. Ее ждет знакомство с новыми людьми, интересные встречи, новые возможности и, конечно, любовь.

12. 🎬«В поисках Санта Лапуса» (2010)

Санта-Клаус со своим щенком Лапусом приезжает в Нью-Йорк и у него крадут магический кристалл. Санта и Лапус теряют друг друга. Без кристалла у Санта-Клауса теряется память, а потерявшийся Лапус ищет хозяина. Сирота Куин из приюта для детей находит щенка, она может понимать его. Куин знакомит щенка с девочками и все могут понимать его, кроме Уилл. Лапус объясняет это тем, что его могут понимать только те люди, которые верят в Рождество.

13. 🎬«Путешествие к Рождественской звезде» (2012)

С самого детства Соня живет как Золушка: прибирает дом, готовит еду, моет и стирает, убирает за всеми. Ее мать и сестры с братьями занимаются воровством, а потом продают все награбленное на рынке. Однажды Соне выпал шанс убежать из дома. Она попала в королевство, где ее приняли, накормили и согрели, и девочка в знак благодарности решила помочь королю: найти рождественскую звезду, которая много лет назад пропала с неба, а вместе с ней — и потерянную дочь короля.

14. 🎬«Старый» Новый год» (2011)

Герои фильма — жители Нью-Йорка. Накануне Нового года переплетаются их жизни: умирающего в больнице пожилого человека, секретарши, решившей осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс-сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник...

15. 🎬«Пусть идет снег» (2019)

Неожиданный снежный буран в канун Рождества застает жителей Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в снегу, а люди стараются переждать непогоду дома. Джули Рейес выбирается из застрявшего в снегу экспресса, чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают вафли. Она и не догадывается, что ее поступок стал первым звеном в цепи событий, которые изменят многие жизни.

16. 🎬«Рыцарь перед Рождеством» (2019)

Средневековый рыцарь сэр Коул переносится в современный Огайо, где знакомится со школьной учительницей Брук, попав под колеса ее машины. В больнице офицер Стивенс проверяет прошлое Коула и предполагает, что у него, должно быть, амнезия. Брук предлагает рыцарю пожить в ее гостевом доме, пока он не поправится. Коул постепенно приспосабливается к своей новой среде, открывая для себя современный мир.

17. 🎬Рождество кота Боба (2020)

До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган всё изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо.

18. 🎬«Семьянин» (2000)

Судьба в облике темнокожего Санты ставит перед Джеком непростой выбор. Он может быть президентом инвестиционной компании, жить в роскошной квартире, раскатывать на последней модели «Феррари» и при этом оставаться холостяком. А может стать семьянином, но работать продавцом автопокрышек, покупать одежду в супермаркете и ездить на минивэне.

19. 🎬 «Домик у моря» (2000)

В 1997 году Сон-хён получает письмо, в котором говорится, чтобы он остерегался снежной бури, которая пройдет в 1998 году. Причем письмо датировано 1999 годом. Герой и его таинственный друг по переписке одновременно живут в одном доме на «расстоянии» в два года, но в состоянии общаться через таинственный почтовый ящик.

20. 🎬«На месте принцессы» (2018)

За неделю до Рождества Маргарет, герцогиня Монтенаро, меняется местами со Стейси — обычной девушкой из Чикаго, которая один в один похожа на нее. Благодаря содействию помощника Санта-Клауса Маргарет влюбляется в сотрудника Стейси, а Стейси — в жениха Маргарет, благородного принца.

21. 🎬«На месте принцессы: Новая жизнь» (2020)

Приближаются новогодние праздники и девушки вновь встречаются по случаю рождественской коронации Маргарет. Однако неожиданно появляется еще одна девушка, тоже точная копия прекрасной принцессы. Некая дальняя неизвестная кузина Фиона, растратившая все свое наследство на казино и развлечения, прибывает в Белгравию в поисках подходящего богатого жениха.

22. 🎬«Отпуск по обмену» (2006)

Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской «Daily Telegraph», живет в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. В Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет. Две незнакомые друг с другом женщины, оказываются в схожей ситуации и находят друг друга. В Интернете, на сайте обмена жильем на время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель.

23. 🎬«Гринч — похититель Рождества» (2000)

В городе Ктограде на горе жил зеленый Гринч. Больше всего он ненавидел Рождество. Оно становилось для Гринча страшной пыткой. Однажды он решил покончить с этим праздником раз и навсегда: пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, Гринч решил украсть у горожан их Рождество.

24. 🎬«Пара на праздники» (2020)

Слоан — девушка из Чикаго, которая ненавидит праздники из-за осуждения со стороны ее семьи за то, что она не состоит в отношениях. Однажды Слоан встречает Джексона, австралийского игрока в гольф, не заинтересованного в серьезных отношениях. Они заключают соглашение, что они будут поддерживать дружеские отношения в течение года и встречаться только на праздниках.

25. 🎬«Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Чарли Бакет — мальчик, который живет со своей семьей в бедности недалеко от шоколадной фабрики. Владелец компании Вилли Вонка закрыл свою фабрику для публики и все сотрудники, включая дедушку Чарли Джо, были уволены. Однажды Вонка объявил конкурс — победители получат полную экскурсию по фабрике, а также пожизненный запас шоколада, а один из них получит дополнительный приз в конце тура. Чарли достается «золотой» билет и мальчик берет с собой дедушку Джо, чтобы тот сопровождал его в поездке на фабрику.

Подборка составлена также с использованием материалов «Кинопоиска» и «Википедии».

Вы смотрели что-то из этого списка? Как впечатления? Есть какие-то особо любимые сериалы и фильмы к Новому году?

