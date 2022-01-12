ВС разъяснил, когда банк вправе инициировать процедуру банкротства в упрощенном порядке

Банки вправе инициировать процедуру несостоятельности своего должника по требованию, основанному на кредитном договоре, без представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке. Соответствующие разъяснения суда изложены в материале РАПСИ о подобной тяжбе.

Как поясняется, коммерческий банк «Солидарность» обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании гражданки Юлии Сюзевой банкротом и включении требования в размере почти 3 млн рублей в реестр требований кредиторов должника.

Арбитраж возбудил производство по делу о несостоятельности (банкротстве), однако впоследствии суд удовлетворил ходатайство Сюзевой о прекращении производства, признав заявление кредитной организации необоснованным. Апелляционный суд и суд округа оставили решение суда первой инстанции без изменения.

Прекращая производство по делу о банкротстве, суды исходили из того, что требования кредитора не подтверждены вступившим в законную силу судебным актом, не носят бесспорный характер, между заявителем и должником имеется спор о праве, который подлежит разрешению судом вне дела о банкротстве. При этом судами учтено, что между кредитором и должником имеются разногласия о размере задолженности и в Автозаводском районном суде Тольятти рассматривается иск Сюзевой о признании незаключенным кредитного договора с банком в части неполученных кредитных денежных средств.

Банк «Солидарность» не согласился с принятыми судебными актами и обжаловал их в Верховном суде.

ВС напоминает, что в пункте 2 статьи 213.5 закона о банкротстве приведен исчерпывающий перечень случаев, когда кредитор или уполномоченный орган могут инициировать банкротство в упрощенном режиме — без предварительного обращения в суд в общеисковом порядке.

В частности, заявление о признании гражданина банкротом может быть подано конкурсным кредитором при отсутствии указанного решения суда в отношении требования, основанного на кредитном договоре с кредитной организацией. Данное право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора — кредитной организации со дня возникновения у должника признаков банкротства, уточняет высшая инстанция.

«По смыслу указанных норм кредитные организации вправе инициировать процедуру несостоятельности своего должника по требованию, основанному на кредитном договоре, без представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке», — поясняет ВС.

Критерием, допускающим возбуждение дела о банкротстве упрощенным способом, выступает реализуемая кредитной организацией, обращающейся с соответствующим заявлением, деятельность по осуществлению банковских операций на основании лицензии Банка России, отмечает Верховный суд. Кроме того, на необходимость учета специальной правоспособности кредитных организаций при инициировании ими процедур банкротства обращено внимание в определении Конституционного суда Российской Федерации от 25 февраля 2016 года № 351-О.

Таким образом, банк «Солидарность» был вправе инициировать возбуждение процедуры банкротства гражданки Сюзевой в упрощенном порядке, резюмирует ВС.

Верховный суд также обращает внимание, что оспаривание сделки, положенной в основу требования о признании должника банкротом, само по себе не препятствует рассмотрению заявления кредитора с учетом того, что доводы о ее незаключенности могут быть оценены при проверке обоснованности данного требования.



На основании вышеизложенного Верховный суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.