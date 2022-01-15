​МИнБанк обновил линейку тарифных планов РКО для бизнеса

Московский Индустриальный Банк обновил линейку тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию для юридических лиц. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, МИнБанк представил льготный тарифный план «Торговля», ориентированный на супермаркеты, аптеки и организации, оказывающие медицинские услуги. Предложение доступно только для новых клиентов банка.

Так, услуга эквайринга для компаний, оказывающих медицинские услуги, составляет 1,4%, для аптек и супермаркетов — 1,6% (минимум 1 000 рублей в месяц на один терминал).

Льготные условия для новых клиентов указанных категорий также включают в себя сниженную вдвое комиссию за прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на расчетный счет.

Кроме того, в данный тарифный план входит несколько бесплатных опций: открытие счета и пользование бизнес-пакетом, доступ к мобильному приложению и интернет-банку «Минбанк бизнес-онлайн», выдача ключевого носителя с электронной подписью, оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также заверение копий документов для открытия счета.

Тариф «Торговля» предлагается во всех офисах МИнБанка, обслуживающих юридических лиц. Чтобы присоединиться к новому плану, клиенту необходимо выбрать его при подписании договора банковского счета.