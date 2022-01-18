Исследование: россияне в 2021 году потратили на лекарства от ковида свыше 64 млрд рублей

Россияне в 2021 году потратили более 64 млрд рублей на лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора маркировки — Центра развития перспективных технологий.

«По данным системы маркировки «Честный знак», в 2021 году россияне потратили более 64 млрд рублей на лекарства против COVID-19», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию компании, россияне потратили больше всего денег на противовирусный препарат «Умифеновир» (16,8 млрд рублей), иммуномодулятор «Интерферон Альфа-2B» (7,2 млрд), средство для лечения COVID-19 «Фавипиравир» (2,9 млрд), антибиотик «Дексаметазон» (1 млрд), «Метилпреднизолон» (800 млн рублей). Больше всего на покупку препаратов в аптеках потратили жители Москвы и Московской области (по 5 млрд рублей), а также Краснодарского края (3 млрд).



По словам заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, всего в России было продано 144 млн упаковок лекарств, которые рекомендуются при лечении коронавирусной инфекции.