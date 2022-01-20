В группе ВТБ дали прогноз по росту цен на недвижимость в 2022 году

В 2022 году российский рынок недвижимости вернется к равновесному росту цен, который останется выше уровня инфляции. Такой прогноз дали в экосистеме недвижимости «Метр квадратный» группы ВТБ, уточнив, что к концу года стоимость квадратного метра в России увеличится в среднем на 6—10%, а темп роста цен по сравнению с прошлым годом снизится в три-четыре раза.

По данным экосистемы, в 2021 году средняя цена квадратного метра на первичном рынке в целом по России выросла более чем на 30% и превысила 100 тыс. рублей. В столичных новостройках стоимость жилья увеличилась на 27%, до 178 тыс. за 1 кв. м, в Московской области — на 16%, до 158 тыс. В Санкт-Петербурге недвижимость прибавила в цене 23% (стоимость превысила 180 тыс. за 1 кв. м), в Ленинградской области — 22% (примерно 120 тыс. рублей).

На вторичном рынке недвижимости цены росли более скромными темпами, указывают аналитики: средняя стоимость 1 кв. м увеличилась более чем на 20%, превысив 80 тыс. рублей. При этом в столице цены выросли только на 12%, до 298 тыс., а в Московской области — на 29%, до 146 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге «вторичка» прибавила в цене 24% (стоимость достигла 179 тыс. рублей за 1 кв. м), в Ленинградской области — 35% (120 тыс.).

«Несмотря на тенденцию к росту цен на квадратный метр в 2021 году, московский рынок осенью — зимой показал сокращение абсолютной стоимости приобретаемых объектов. Так, средняя цена покупаемых клиентами квартир в новостройках с сентября по декабрь снизилась на 4% — с 14,2 миллиона до 13,6 миллиона рублей. На вторичном рынке уменьшение средней стоимости сделки оказалось более значимым — на 12%, с 14,1 миллиона до 12,3 миллиона рублей. Это может говорить о том, что перед новогодними праздниками клиенты в первую очередь активно раскупали наиболее интересные и относительно недорогие квартиры», — комментирует генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

В 2022 году аналитики «Метра квадратного» не ожидают «просадки» рынка недвижимости ни по ценам, ни по количеству сделок. На цены продолжит влиять увеличение себестоимости строительства. Так, по итогам 2021 года строительные материалы подорожали на 23,8%.

«В этом году рынок недвижимости в России вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции, и, по нашей оценке, он составит порядка 6—10% по итогам года. В целом в 2022 году можно ожидать снижения темпов роста стоимости недвижимости примерно в три-четыре раза», — отметил Дусалеев.



При этом эксперт ипотечного рынка считает, что даже в условиях удорожания ипотеки и роста цены квадратного метра покупка жилья по-прежнему останется привлекательной для населения. Поддерживать интерес клиентов будут льготное ипотечное кредитование и индексация материнского капитала, который можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на первоначальный взнос по ипотеке.