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В Росстате рассказали о новом способе оценки доли туризма в ВВП

26.01.2022 11:49
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Источник
Ведомости

Росстат разработал технологию оценки вклада туризма в экономику регионов, пишут «Ведомости», уточняя, что метод подразумевает подсчет доли туриндустрии в валовом региональном продукте, то есть туристическая индустрия будет рассматриваться со стороны предложения, а не спроса.

Согласно методике, Росстат суммирует валовую добавленную стоимость всех видов деятельности из группировки «Туризм» (по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, ОКВЭД); к этой группе относятся, в частности, отели, гостиницы, санатории и курорты, торговля сувенирами, кроме традиционных группа включает такси, пассажирские перевозки, рестораны, спортзалы, музеи, галереи, кинотеатры, услугами которых пользуются далеко не только туристы.

Первая оценка показателя будет опубликована в марте, сообщил представитель Росстата, отметив, что ранее не существовало адекватных методик, позволяющих выделить и учесть добавленную стоимость по видам деятельности из группировки «Туризм»; при разработке методики и подготовке к расчету доли туристической отрасли в ВРП регионов пришлось провести значительную работу, сформировать специальный информационный массив, отделив показатели конкретных видов деятельности от агрегированных данных по отраслям, добавил он.

Повысить качество статистики нужно, чтобы отслеживать прогресс в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», более точные данные позволят прогнозировать турпотоки и принимать своевременные управленческие решения, в том числе губернаторами на местах, заявлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вклад туризма в ВВП России составляет около 4%, следует из презентации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», опубликованной летом 2020 года; этот уровень в документе характеризуется как крайне невысокий: в других странах показатель в несколько раз выше (например, вклад туризма в ВВП Франции составляет 8,5%, Китая — 11,3%, Испании — 14,3%).

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