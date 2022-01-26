АКРА подтвердило рейтинг Фольксваген Банка Рус на уровне «ААА(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Фольксваген Банка Рус на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг облигаций банка подтвержден на этом же уровне.

Как поясняют аналитики, рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью получения им экстраординарной поддержки от материнской структуры — группы Volkswagen AG, имеющей высокий уровень кредитоспособности. Оценка собственной кредитоспособности банка также высокая ввиду его сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля, адекватной позиции по ликвидности и фондированию, а также удовлетворительной оценки бизнес-профиля.

В частности, оценка бизнес-профиля Фольксваген Банка обусловлена в первую очередь его невысокими рыночными позициями по сравнению с другими банками, осуществляющими деятельность в РФ, а также слабой диверсификацией операционного дохода, что соответствует выбранной бизнес-модели кэптивного банка под контролем автопроизводителя. Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают сильная стратегия и высокое качество управления на уровне международной сети, а также бренд и репутация группы как производителя качественных автомобилей.

В АКРА напоминают, что банк специализируется на предоставлении розничных кредитов на приобретение (через авторизованные дилерские центры) автомобилей из портфеля брендов группы Volkswagen на территории РФ. Банк не имеет лицензии на привлечение средств физических лиц.

Доступные на российском рынке транспортные средства группы представлены во всех ценовых сегментах, что способствует поддержанию высокой доли рынка у группы и, соответственно, прибыльности банка. Вместе с тем АКРА прогнозирует снижение прибыльности банка в 2022 году в связи со снижением реальных доходов населения на фоне сохранения роста стоимости автомобилей, а также в связи с увеличением комиссионного вознаграждения автодилерам.

Значительный буфер абсорбции убытков поддерживается высоким уровнем основного капитала банка по показателю Н1.2 (41,7% на 1 декабря 2021 года). Уровень рентабельности банка остается высоким.



Сильная оценка риск-профиля банка обусловлена высоким качеством ссудного портфеля и жесткой политикой в области управления рисками, высококвалифицированным персоналом, высокой интеграцией риск-функции в структуру группы. В 2021 году банк снизил уровень проблемных и потенциально проблемных кредитов, несмотря на сохранение негативных явлений, связанных с пандемией коронавируса. Так, доля проблемных и потенциально проблемных кредитов на конец сентября 2021-го составила 1,8% ссудной задолженности против 2,7% по итогам III квартала 2020 года.