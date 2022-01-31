МКБ и ГК «Гранель» снизили ставку по семейной ипотеке до 0,5% годовых

Московский Кредитный Банк и группа компаний «Гранель» снизили ставку до 0,5% годовых по субсидированной программе семейной ипотеки, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Ставка доступна в течение всего периода действия кредитного договора. Максимальный срок займа — до 30 лет. Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости жилья. Сумма кредита — до 12 млн рублей. Ставка 0,5% доступна при оформлении полиса комплексного страхования», — говорится в релизе.

Обновленные условия программы действуют для приобретения жилья в готовых проектах ГК «Гранель», расположенных в Московском регионе: «Тринити-2», «Живописный», «Бригантина», «Государев дом», «Императорские Мытищи», «Инновация», «Новая Рига», «Пехра», «Реут», «Ильинойс».

Программой семейной ипотеки могут воспользоваться российские семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первенец или последующие дети, а также семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.