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МКБ и ГК «Гранель» снизили ставку по семейной ипотеке до 0,5% годовых

31.01.2022 21:59
1 844
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Московский Кредитный Банк

Московский Кредитный Банк и группа компаний «Гранель» снизили ставку до 0,5% годовых по субсидированной программе семейной ипотеки, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Ставка доступна в течение всего периода действия кредитного договора. Максимальный срок займа — до 30 лет. Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости жилья. Сумма кредита — до 12 млн рублей. Ставка 0,5% доступна при оформлении полиса комплексного страхования», — говорится в релизе.

Обновленные условия программы действуют для приобретения жилья в готовых проектах ГК «Гранель», расположенных в Московском регионе: «Тринити-2», «Живописный», «Бригантина», «Государев дом», «Императорские Мытищи», «Инновация», «Новая Рига», «Пехра», «Реут», «Ильинойс».

Программой семейной ипотеки могут воспользоваться российские семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первенец или последующие дети, а также семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Комментарии

1
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g*******@mail.ru
02.02.2022 09:32
<p>Заманчиво. Интересно только сколько стоит навязываемый и на фиг не нужный заемщику полис страхования.</p>
0

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