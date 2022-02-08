​Исследование: в январе больше всего подорожали сладости, макароны, гречка и рис

В январе цены на продукты в российской несетевой рознице выросли на 1% по сравнению с декабрем и на 10% к январю 2021 года, свидетельствуют данные компании «Эвотор».



По данным продуктового индекса «Эвотора», больше всего выросли цены на зефир, пастилу и шоколадные конфеты ― на 4% к декабрю прошлого года. Макароны, гречка, рис, а также пряники и вафли подорожали на 3%.

На 2% выросли цены на пшеничную муку, сосиски, сливки, сливочное масло, сыр, рыбные пресервы, консервированные готовые блюда и овощи. Творожки, пюре и лапша быстрого приготовления, выпечка, шоколад, печенье и томатная паста также подорожали на 2%.

Цены на молоко, мармелад, воду, газированные напитки, молотый кофе, мясные полуфабрикаты за месяц выросли на 1%.

По сравнению с декабрем в январе не изменились цены на растительное масло, пельмени, чай, конфеты, шоколадные батончики, детские напитки. Кефир, майонез, детские молочные продукты и растворимый кофе подешевели на 1%, какао и творог ― на 3%.

По сравнению с январем прошлого года больше всего подорожали гречка ― на 24%, сосиски ― на 22%, пельмени ― на 21%, пряники и вафли ― на 18%, пюре и лапша быстрого приготовления ― на 17%.

Цены на непродовольственные товары повседневного спроса в январе выросли на 5% к декабрю 2021 года и на 4% к январю прошлого года. Цены на сигареты и алкоголь за месяц не изменились. По сравнению с январем 2021 года сигареты подорожали на 14%, алкоголь ― на 4%.