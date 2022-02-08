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​Исследование: в январе больше всего подорожали сладости, макароны, гречка и рис

08.02.2022 09:58
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

В январе цены на продукты в российской несетевой рознице выросли на 1% по сравнению с декабрем и на 10% к январю 2021 года, свидетельствуют данные компании «Эвотор».

По данным продуктового индекса «Эвотора», больше всего выросли цены на зефир, пастилу и шоколадные конфеты ― на 4% к декабрю прошлого года. Макароны, гречка, рис, а также пряники и вафли подорожали на 3%.

На 2% выросли цены на пшеничную муку, сосиски, сливки, сливочное масло, сыр, рыбные пресервы, консервированные готовые блюда и овощи. Творожки, пюре и лапша быстрого приготовления, выпечка, шоколад, печенье и томатная паста также подорожали на 2%.

Цены на молоко, мармелад, воду, газированные напитки, молотый кофе, мясные полуфабрикаты за месяц выросли на 1%.

По сравнению с декабрем в январе не изменились цены на растительное масло, пельмени, чай, конфеты, шоколадные батончики, детские напитки. Кефир, майонез, детские молочные продукты и растворимый кофе подешевели на 1%, какао и творог ― на 3%.

По сравнению с январем прошлого года больше всего подорожали гречка ― на 24%, сосиски ― на 22%, пельмени ― на 21%, пряники и вафли ― на 18%, пюре и лапша быстрого приготовления ― на 17%.

Цены на непродовольственные товары повседневного спроса в январе выросли на 5% к декабрю 2021 года и на 4% к январю прошлого года. Цены на сигареты и алкоголь за месяц не изменились. По сравнению с январем 2021 года сигареты подорожали на 14%, алкоголь ― на 4%.

Справочно:

Индексы «Эвотора» показывают усредненное изменение цен в ключевых категориях товаров в торговых точках традиционной розничной торговли за конкретный временной период. Для расчета индексов «Эвотор» использует наиболее популярные товары, которые широко представлены в большинстве регионов РФ. В рамках индексов Эвотор анализирует 187 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий, 163 SKU из категории «алкоголь», 100 SKU из категории «сигареты», 73 SKU из 22 товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса (чистящие и моющие средства различного назначения, уход и гигиена и т. п.).

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Комментарии

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ugor
ugor
08.02.2022 16:15
<p>Как пела Эдита Пьеха,это здорово,это здорово,это очень очень хорошо!)</p>
0

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