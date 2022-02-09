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Должность вице-президента, директора по персоналу Почта Банка заняла Елена Логинова

09.02.2022 20:25
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Почта Банк

Вице-президентом, директором по персоналу Почта Банка назначена Елена Логинова. Как сообщили в финучреждении, в этой должности она будет отвечать за формирование HR-стратегии, включая такие направления, как компенсации и льготы, обучение и развитие сотрудников, подбор персонала, а также организационное развитие.

До прихода в Почта Банк Логинова занимала позицию старшего вице-президента, директора департамента по работе с персоналом и блока «Корпоративные службы» банка «Ренессанс Кредит». Также она курировала разработку стратегии службы дистанционных продаж и обслуживания клиентов, клиентоцентричную трансформацию банка, управляла кросс-функциональными проектами по внедрению чата и чат-бота, роботизации телемаркетинга и построению курьерского канала.

До этого в течение трех лет Логинова работала в группе UniCredit.

Елена Логинова окончила Московский государственный университет коммерции по специальности «мировая экономика», а также Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «эффективный HR-менеджмент».

Юлия Бородай, которая ранее занимала в банке пост вице-президента, директора по персоналу, приняла решение продолжить карьеру в другой компании, уточняется в релизе.

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Антонина Волкова

вице-президент, клиентский директор АО «Почта Банк»
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Комментарии

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Б.Е.С.
10.02.2022 05:56
<p>посмотрим чего стоит эта леди, и как она сможер транспортировать свое умение на места в регионы!!!</p>
<p></p>
<p>раньше организация не отличалась гибкостью в выборе кадров, и тем более в оплате труда.</p>
<p>физический труд и торговая направленность (маржинальный бизнес) - всегда низко оценивался. как и оплата труда творческих должностей (руководителей среднего звена) отвечающих за развитие.</p>
0

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