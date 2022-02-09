Должность вице-президента, директора по персоналу Почта Банка заняла Елена Логинова

Вице-президентом, директором по персоналу Почта Банка назначена Елена Логинова. Как сообщили в финучреждении, в этой должности она будет отвечать за формирование HR-стратегии, включая такие направления, как компенсации и льготы, обучение и развитие сотрудников, подбор персонала, а также организационное развитие.

До прихода в Почта Банк Логинова занимала позицию старшего вице-президента, директора департамента по работе с персоналом и блока «Корпоративные службы» банка «Ренессанс Кредит». Также она курировала разработку стратегии службы дистанционных продаж и обслуживания клиентов, клиентоцентричную трансформацию банка, управляла кросс-функциональными проектами по внедрению чата и чат-бота, роботизации телемаркетинга и построению курьерского канала.

До этого в течение трех лет Логинова работала в группе UniCredit.

Елена Логинова окончила Московский государственный университет коммерции по специальности «мировая экономика», а также Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «эффективный HR-менеджмент».



Юлия Бородай, которая ранее занимала в банке пост вице-президента, директора по персоналу, приняла решение продолжить карьеру в другой компании, уточняется в релизе.