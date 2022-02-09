Росстат: реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли в 2021 году на 3,1%

Реальные денежные доходы россиян увеличились в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 3,4%, в IV квартале 2021-го по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 0,8%. Такая оценка представлена в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за 2021 год.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в 2021 году по сравнению с 2020-м выросли на 3,1%, в IV квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 0,5%.

РБК в материале на эту тему обращает внимание на то, что рост реальных располагаемых доходов на 3,1% стал крупнейшим с 2013 года, когда доходы россиян увеличились на 4%. Но показатели до 2014 года посчитаны по старой методологии и не сопоставимы полностью с новыми расчетами. В 2019 году Росстат скорректировал методику расчета денежных доходов населения впервые с 1990-х годов, уточняет информагентство.



Из материалов Росстата следует, что денежные доходы в среднем на душу населения составили в 2021 году 39 854 рубля в месяц, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 10,5%. Отдельно в IV квартале показатель равнялся 47 694 рубля (плюс 9,7% к IV кварталу 2020-го и плюс 16,8% к III кварталу 2021-го).

В структуре денежных доходов населения в IV квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года возросла доля доходов от предпринимательской деятельности, оплаты труда и прочих денежных поступлений при снижении доли социальных выплат, доходов от собственности, указано в материале статведомства.

В целом за 2021 год объем денежных доходов населения сложился в размере 69 трлн 906,5 млрд рублей и увеличился на 10,3% по сравнению с 2020 годом, сообщает Росстат. Денежные расходы населения в 2021 году составили 66 трлн 864,4 млрд рублей (плюс 16% год к году). Уточняется, что население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 56 трлн 166,5 млрд рублей, что на 17,2% больше, чем в 2020 году.

В 2021 году прирост сбережений населения составил 3 трлн 42,1 млрд рублей (в 2020 году — 5 трлн 763,7 млрд).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе — ноябре 2021 года составила 54 588 рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,5%, в ноябре — 55 639 рублей (плюс 12,1%).



В декабре 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 15 842 рубля и по сравнению с декабрем 2020 года увеличился на 5,2%. Средний размер назначенных пенсий в 2021 году (с учетом единовременной денежной выплаты в сентябре в размере 10 тыс. рублей) составил 16 642 рубля (плюс 11,1%). Рост реального размера назначенных пенсий оценивается в 4,1%.