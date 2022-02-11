У Консервативного Коммерческого Банка отозвана лицензия

Банк России приказом от 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного Коммерческого Банка (регистрационный номер 1087, г. Астрахань), сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняет Центробанк, Консервативный Коммерческий Банк:

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций;

допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Банк фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банк не проводил работу по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — отмечается в сообщении.

В ККБ назначена временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов. Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Консервативный Коммерческий Банк — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ККБ, являющийся расчетным банком платежной системы WebMoney, 7 декабря 2021 года по предписанию ЦБ на полгода приостановил операции пополнения и перевода электронных средств платежа. Это ограничение делает невозможным для участников системы операции пополнения, обмена и перевода для владельцев кошельков, отмечалось в сообщении международной системы денежных переводов. Доступными для владельцев кошельков оставались только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета. Вывод на банковские карты будет осуществляться только через СБП, уточняли в компании.