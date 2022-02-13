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​МКБ и «Группа ЛСР» предлагают семейную ипотеку по ставке 1,5% годовых

13.02.2022 13:43
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Московский Кредитный Банк

Московский Кредитный Банк и российский девелопер «Группа ЛСР» запустили субсидированную программу семейной ипотеки по ставке 1,5% годовых, сообщили в финансовой организации.

Согласно условиям, размер первоначального взноса должен быть не менее 25% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей и выдается на срок до 30 лет. Условия действуют для граждан РФ в возрасте от 18 лет со стабильным источником дохода. При заключении кредитного договора клиент оформляет полис личного страхования.

Воспользоваться программой можно для приобретения квартиры в жилых комплексах на территории Московского региона: «Лучи», «Новое Нахабино», «Зиларт» и Wave.

Семейной ипотекой могут воспользоваться российские семьи, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первенец или последующие дети, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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