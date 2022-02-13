​МКБ и «Группа ЛСР» предлагают семейную ипотеку по ставке 1,5% годовых

Московский Кредитный Банк и российский девелопер «Группа ЛСР» запустили субсидированную программу семейной ипотеки по ставке 1,5% годовых, сообщили в финансовой организации.



Согласно условиям, размер первоначального взноса должен быть не менее 25% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей и выдается на срок до 30 лет. Условия действуют для граждан РФ в возрасте от 18 лет со стабильным источником дохода. При заключении кредитного договора клиент оформляет полис личного страхования.

Воспользоваться программой можно для приобретения квартиры в жилых комплексах на территории Московского региона: «Лучи», «Новое Нахабино», «Зиларт» и Wave.

Семейной ипотекой могут воспользоваться российские семьи, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первенец или последующие дети, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.