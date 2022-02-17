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«Золотая корона» отчиталась о рекордном объеме денежных переводов в 2021 году

17.02.2022 15:08
1 078
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Платежный Центр

Физические лица в 2021 году совершили через систему «Золотая корона» 29 млн денежных переводов. Общая сумма переводов составила 886 млрд рублей — это исторический максимум по объему средств, переведенных через «Золотую корону» за год, следует из сообщения пресс-службы платежной системы.

Как уточняется, объем переводов в 2021 году на 15,5% превысил показатели 2020-го и на 4% — «допандемийного» 2019-го.

В 2021 году у компании увеличились число партнеров и сеть обслуживания. «По итогам года переводы «Золотая корона» доступны в 212 странах мира. Офлайновая инфраструктура сервиса увеличилась за год более чем на 15 тыс. пунктов и превысила 68 тыс. офисов», — отмечается в релизе.

Также в компании указывают, что в 2021 году активно развивалась цифровая платформа KoronaPay, с помощью которой клиенты отправляют и получают переводы онлайн. Так, количество установок приложения «Денежные переводы KoronaPay» в 2021 году превысило 10 млн.

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Комментарии

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47439
17.02.2022 19:58
<p>математика простая: (ничто не возникает ниоткуда), </p>
<p>клиентам сгоревших банков надо через кого-то платить - </p>
<p>лишение лицензий банков-операторов, более 10 лет работавших на этом рынке - </p>
<p>а это совокупно 50 % рынка переводов:</p>
<p>Сетевая Расчетная Палата,</p>
<p>Красноярский Краевой Расчетный Центр,</p>
<p>Банк Платина, </p>
<p>РНКО РИБ,</p>
<p>НКО Единая расчетная палата,</p>
<p>Банк ККБ...</p>
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