Названа профессия с пенсией более 170 тысяч рублей

По данным Социального фонда России, в апреле 2026 года пенсионное обеспечение летчиков-испытателей составило в среднем 174 187,85 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

В стране насчитывается около тысячи таких пенсионеров.

У работающих летчиков-испытателей на пенсии выплаты составляют в среднем 154 781 рубль, у неработающих — 181 152 рубля.

Всего в России проживает 40,4 млн пенсионеров. Средний размер пенсии по состоянию на апрель 2026 года составил 25,4 тысячи рублей.

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