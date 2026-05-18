Россияне стали носить с собой больше наличных

Сумма наличных в кошельках у россиян выросла почти на четверть (23%) за полгода, выяснил Superjob в ходе опроса 11,6 тысячи граждан из всех округов страны.

Средняя сумма наличных с собой у экономически активного россиянина в 2026 году выросла до 4300 рублей против 3500 рублей в октябре 2025 года. Доля тех, кто не носит с собой физические деньги, составляет 27%. Мужчины носят с собой больше денег — в среднем 5100 рублей, тогда как женщины 3100 рублей.

Чем старше человек, тем больше при нем наличных. Средняя сумма наличности в карманах у молодежи до 35 лет ограничивается 2100 рублями, а россияне 45+ держат при себе уже 4800 рублей в среднем. Обладатели высшего образования имеют при себе в среднем 4700 рублей, тогда как россияне со средним профобразованием — всего 1900, при этом 31% из них не носит наличных вовсе.

Россияне с доходом от 150 тысяч рублей в месяц носят с собой в среднем 5800 рублей, а 5% опрошенных с таким доходом держат при себе более 20 тысяч рублей. Кроме того, они реже отказываются от нала, чем те, кто зарабатывает меньше.

Средняя сумма наличности в кошельках жителей сразу шести городов-миллионников в этом году сравнялась: москвичи, воронежцы, казанцы, екатеринбуржцы, ростовчане и краснодарцы носят с собой ежедневно 4500 рублей. Отказываются от купюр и монет чаще жители столицы (29%) и Санкт-Петербурга (26%), а реже всего — жители Нижнего Новгорода. При этом при себе они обычно имеют более скромную по сравнению с жителями других мегаполисов сумму: в среднем 3500 рублей.

Ранее сообщалось, что прирост наличных денег на руках у россиян в период с 30 апреля по 11 мая достиг рекордных 210,5 млрд рублей. Это максимальный показатель за все время наблюдений с 2011 года. В прошлом году во время майских праздников спрос на наличные был примерно в пять раз ниже — 41,2 млрд рублей.

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