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Лента новостей
18 мая 2026 г.
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В Россию вернулась инфляция: как отреагирует Банк России

Инфляция в России с 5 по 12 мая составила 0,07%.

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Инфляция в России с 5 по 12 мая составила 0,07% после дефляции -0,02% неделей ранее. С начала месяца цены выросли на 0,06%, а с начала года — на 3,17%. Текущее повышение цен идет заметно медленнее, чем год назад: среднесуточная инфляция в мае держится на уровне 0,005% против 0,014% годом ранее, комментирует данные Росстата аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Месячная инфляция в апреле, по данным Росстата, составила 0,14% после 0,60% в марте. За январь — апрель цены выросли на 3,11% против 3,12% за тот же период 2025 года. Годовая инфляция в апреле снизилась до 5,58% после 5,86% в марте. 

«Это уже не разовый слабый недельный показатель, а более устойчивое замедление ценового давления», — полагает аналитик.

Для Банка России данные по инфляции усиливают аргументы в пользу дальнейшего осторожного смягчения денежно-кредитной политики, считает Владимир Чернов. При этом, по его мнению, быстрого разворота ждать не стоит. 

«Инфляционные ожидания населения в апреле снизились до 12,9% после 13,4% в марте, но все еще остаются достаточно высокими. Ценовые ожидания бизнеса, по данным мониторинга предприятий ЦБ, в апреле почти не изменились. Поэтому регулятору важно увидеть не только несколько слабых недель, но и более устойчивое замедление инфляционных ожиданий, особенно предприятий, так как они напрямую влияют на формирование цен», — резюмирует аналитик.

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Мария Королева
Автор новостного контента Банки.ру
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