Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам

Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам в рублях, сообщила пресс-служба кредитной организации. По вкладам «Доход» изменения произошли на сроках 181, 271 и 367 дней, «Доход Плюс» и «Ключевой Плюс» — на всех сроках.

Теперь доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 8,70% до 13,30% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тысяч рублей, в офисах банка — 100 тысяч рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Вклад «Доход Плюс» предназначен для новых клиентов-физлиц. Сумма вклада — от 2,5 млн до 7 млн рублей включительно, срок — 181 день, ставка по вкладу составляет 14,00–14,50% годовых в зависимости от пакета услуг. Вклад можно открыть в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн». Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока, возможность пополнения, частичного расходования средств и продление вклада не предусмотрены. При досрочном востребовании проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» привязана к ключевой ставке Банка России. При текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ доходность в целом по линейке вкладов «Ключевой Плюс» составляет 13,00–14,83% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Ключевой плюс» — 500 тысяч рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней.

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