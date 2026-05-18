«Для пенсионера это реальная помощь»: кто имеет право на компенсацию по старым вкладам

Право на компенсацию по вкладам, которые не были закрыты до конца декабря 1991 года, имеют как родившиеся до этого года россияне, так и их наследники. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Государство выплачивает компенсации по старым вкладам. Право на выплату имеют сами вкладчики — граждане России, родившиеся по 1991 год включительно, а также их наследники», — сказал он.

Свищев назвал главное условие для получения компенсации — вклад должен был оставаться действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться вплоть до конца декабря того же года.

Размер выплаты рассчитывается по формуле: остаток на счете на 20 июня 1991 года, умноженный на возрастной коэффициент, а также на коэффициент срока хранения. Один рубль 1991 года приравнивается к одному рублю 2026 года, возрастные коэффициенты закреплены законодательно, а коэффициент срока хранения зависит от того, когда был закрыт вклад.

«Суммы получаются не космические, но для пенсионера это реальная помощь. Две-три тысячи рублей никогда не лишние. Но важно понимать: государство компенсирует не "потерянные миллионы", а лишь часть обесценившихся сбережений. И это прописано в законе», — отметил Свищев.

Для оформления выплаты нужно прийти в отделение банка с паспортом и сберкнижкой. Если сберкнижки нет, сотрудники должны провести поиск по архивам. Наследникам потребуются свидетельство о смерти вкладчика и документы, подтверждающие право на наследство.

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