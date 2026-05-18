Россиянам объяснили, могут ли золотые украшения быть инвестицией

Покупка золотых украшений в качестве инвестиции почти всегда приводит к убытку. Такое мнение высказал агентству «Прайм» генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.

В ювелирных изделиях преобладают сплавы 585-й и 750-й пробы c содержанием золота 58,5% и 75% соответственно. Приобретая изделие, покупатель платит 100–300% к цене металла за дизайн, бренд, НДС и торговую наценку. При продаже на вторичном рынке скупщики оценивают только стоимость самого металла по весу с дисконтом, предупредил эксперт.

В отличие от золотых украшений слитки 999-й пробы освобождены от НДС, а разница между ценой покупки и продажи составляет 3–10%.

«Инвестиционное золото — это исключительно 999-я проба. Украшения имеют свою функцию — элемент стиля и статуса, но не инструмент сохранения капитала», — заключил Мольдерф.

Надежная защита капитала Соберите свой золотой портфель и инвестируйте выгодно Подробнее