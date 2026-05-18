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Лента новостей
18 мая 2026 г.
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Россиянам в 2026 году доступны перелеты в меньшее число стран, чем во времена «железного занавеса»

Летом 2026 года россияне смогут улететь без пересадок в 31–32 страны.

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Летом 2026 года россияне смогут улететь без пересадок в 3132 страны, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Число доступных направлений снизилось на 25% по сравнению с зимним расписанием, когда маршрутная сеть насчитывала 43 страны.

Летом россияне смогут без пересадок попасть в Абхазию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузию, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и Эфиопию. Вопрос о восстановлении прямых перелетов в Саудовскую Аравию сейчас находится в процессе проработки. Напомним, что с 15 мая для посещения этой страны россиянам не требуется виза.

При этом, как отмечает АТОР, в ряд стран туроператоры не могут продавать пакетные туры, поэтому для «условно массового туризма» список направлений сжимается до полутора десятка стран.

«Для сравнения: даже в СССР во времена "железного занавеса" зарубежная маршрутная сеть была намного шире: в начале 80-х годов "Аэрофлот" обслуживал около 80–90 направлений, а к концу десятилетия прямое авиасообщение было установлено примерно с сотней стран», отметили в ассоциации.

Причинами сокращения маршрутной сети в 2026 году стал конфликт на Ближнем Востоке, топливный кризис и сезонность. Ряд направлений (Сейшелы, Шри-Ланка, Малайзия и др.) востребованы в зимний период.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили

Среди предложений банков существует отдельная группа трэвел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, предлагается проход в бизнес-залы аэропортов. Также часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. Аналитики Банки.ру подобрали примеры таких карт.

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Мария Королева
Автор новостного контента Банки.ру
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