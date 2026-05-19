Назван максимальный размер страховой пенсии в 2026 году

Максимальная страховая пенсия в 2026 году может составлять почти 74 тысячи рублей, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, такой пенсии можно достичь, если в течение 40 лет формировать максимально возможное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов в год.

«Если гражданин в течение 40 лет формировал по 10 пенсионных коэффициентов (ИПК), а также имеет коэффициенты за социально значимые периоды, например, в количестве 10,5 ИПК, то у него получится 410,5. Тогда размер страховой пенсии может составить 73 934 рубля», — подсчитал Балынин.

Для того чтобы заработать 10 ИПК в 2026 году, ежемесячная зарплата должна составлять 248 тысяч рублей и выше, сообщил Балынин, отметив, что в ряде отраслей уже фиксируются средние зарплаты на этом уровне. Он также напомнил, что ИПК начисляются только при официальном трудоустройстве с полностью белой зарплатой.

Повысить размер пенсионных выплат может более позднее обращение за их назначением, обратил внимание эксперт.

«При обращении за пенсией через десять лет после возникновения права ее размер может превысить 169 тысяч рублей, однако решение об отложенном выходе гражданин принимает самостоятельно, исходя из своей личной пенсионной стратегии», — резюмировал Игорь Балынин.

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