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Лента новостей
19 мая 2026 г.
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Wildberries откроет пятизвездочный отель в Турции

У Wildberries уже есть четыре отеля в Турции и один в Египте.

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Wildberries совместно с туроператором Fun & Sun откроют пятизвездочный отель в Турции в рамках сети отелей WB Travel. Запуск запланирован на 15 июля 2026 года.

«Wildberries совместно со своим стратегическим партнером — туроператором Fun & Sun — запустит в Турции первый отель категории пять звезд в фирменной концепции WB Travel. <…> Планируется, что гости смогут посетить отель в новом формате с 15 июля 2026 года», — цитирует ТАСС пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Отель находится в Аланье и будет работать по системе «все включено». К открытию в отеле обновят номера, общественные пространства и пляжную территорию, а также внедрят питание по концепции WB Travel.

Напомним, что осенью 2025 года стало известно о покупке компанией РВБ одного из крупнейших российских туроператоров Fun & Sun. 15 мая Wildberries объявила об открытии первых четырех отелей 4* в Турции. Два из них находятся рядом с Кемером, два других — в Сиде и Аланье. В феврале заработал первый отель сети WB Travel в египетском Шарм-эль-Шейхе.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили

Среди предложений банков существует отдельная группа тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, предлагается проход в бизнес-залы аэропортов. Также часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. Аналитики Банки.ру подобрали примеры таких карт.

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Подобрали предложения от разных банков — осталось выбрать

Мария Королева
Автор новостного контента Банки.ру
Wildberries
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