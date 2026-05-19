Российские фондовые индексы двигались разнонаправленно. Итоги торгов на Мосбирже

На российском фондовом рынке индексы по итогам основных торгов вторника продемонстрировали разнонаправленную динамику. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 18:59 мск снизился к уровню закрытия предыдущих торгов на 0,18% и составил 2663,48 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,3% до отметки 1176,92.

«Российский рынок акций к окончанию основной сессии не показывал единой динамики, перейдя в режим консолидации в рублевом сегменте перед началом визита Владимира Путина в Китай. В наибольшем плюсе к концу дня находились котировки "Распадской" (+4,44%), привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (+4,33% и +3,16%), бумаги "Селигдара" (+2,50%), акции X5 Retail Group (+2,50%), котировки HeadHunter (+2,5%), бумаги ММК (+1,34%), акции Мосбиржи (+1,18%). Акции угольных компаний, очевидно, получили поддержку от сообщений СМИ о росте цен на энергетический уголь в портах Дальнего Востока до максимума за год в том числе на фоне накопления запасов ресурса в Китае в условиях ближневосточного кризиса. На данный момент улучшение настроений в секторе, однако, выглядит краткосрочным. В лидерах снижения к концу дня пребывали котировки "Самолета" (−1,6%), акции "Магнита" (−1,59%), бумаги ОГК-2 (−1,49%), котировки ВК (−1,45%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (−1,32%), бумаги "РУСАЛа" (−1,20%), котировки Эн+ Груп (−1,14%), акции "Новатэка" (−1,05%). Бумаги "Газпрома" потеряли 0,56%», — рассказала аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.

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