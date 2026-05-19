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Лента новостей
19 мая 2026 г.
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Российские фондовые индексы двигались разнонаправленно. Итоги торгов на Мосбирже

Рынок сдерживает дешевеющая нефть.

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На российском фондовом рынке индексы по итогам основных торгов вторника продемонстрировали разнонаправленную динамику. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 18:59 мск снизился к уровню закрытия предыдущих торгов на 0,18% и составил 2663,48 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,3% до отметки 1176,92.

«Российский рынок акций к окончанию основной сессии не показывал единой динамики, перейдя в режим консолидации в рублевом сегменте перед началом визита Владимира Путина в Китай. В наибольшем плюсе к концу дня находились котировки "Распадской" (+4,44%), привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (+4,33% и +3,16%), бумаги "Селигдара" (+2,50%), акции X5 Retail Group (+2,50%), котировки HeadHunter (+2,5%), бумаги ММК (+1,34%), акции Мосбиржи (+1,18%). Акции угольных компаний, очевидно, получили поддержку от сообщений СМИ о росте цен на энергетический уголь в портах Дальнего Востока до максимума за год в том числе на фоне накопления запасов ресурса в Китае в условиях ближневосточного кризиса. На данный момент улучшение настроений в секторе, однако, выглядит краткосрочным. В лидерах снижения к концу дня пребывали котировки "Самолета" (1,6%), акции "Магнита" (1,59%), бумаги ОГК-2 (1,49%), котировки ВК (1,45%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (1,32%), бумаги "РУСАЛа" (1,20%), котировки Эн+ Груп (1,14%), акции "Новатэка" (1,05%). Бумаги "Газпрома" потеряли 0,56%», — рассказала аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.

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Автор новостного контента Банки.ру
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