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Лента новостей
19 мая 2026 г.
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ЦБ оштрафовал Альфа-Банк, Т-Банк, Совкомбанк и Банк Уралсиб

Они нарушили требования отчетности и работы с кредитными историями.

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Банк России 19 мая вынес постановления о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка, Т-Банка, Совкомбанка и Банка Уралсиб. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

В отношении Банка Уралсиб постановление вынесено по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушения (КоАП). Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

В отношении Т-Банка заведено административное дело по части 12 статьи 15.29 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за нарушение требований законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Такое правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, постановления в отношении Т-Банка, а также Альфа-Банка и — дважды — Совкомбанка вынесены по статье 15.26.3 КоАП «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй». Статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Постановлениями предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов. Постановления пока не вступили в законную силу.

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Автор новостного контента Банки.ру
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