Медовый месяц
Агророс, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,51%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
111 ₽
Ставка
6,51%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|от 20 000 ₽
|6,51
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
2 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 6 раз
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Медовый месяц» в 9 городах России
10 433
Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
- Адрес
-
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 44-19-19(495) 134-58-88
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